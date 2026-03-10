Поїхав за бурштином — повернувся зі штрафом: як суд на Рівненщині покарав старателя з мотопомпою

Суд оштрафував порушника на 51 000 грн за спробу гідророзмиву ґрунту на Поліссі.

Суд на Рівненщині оштрафував місцевого жителя за спробу незаконного видобутку бурштину за допомогою мотопомпи. Порушник планував провести гідророзмив ґрунту в лісовій місцевості на Поліссі, однак його дії вчасно помітили правоохоронці. У результаті спроба швидкого заробітку завершилася штрафом та конфіскацією обладнання для видобутку бурштину – мотопомпи, пожежного рукава та металевих жердин.

До лісу – за «сонячним каменем»

Дубровицький районний суд Рівненської області розглянув кримінальну справу №949/9/26 щодо обвинувачення уродженця села Переброди у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Історія цієї справи почалася у листопаді 2025 року поблизу села Переброди на півночі Рівненської області. Цей регіон уже давно асоціюється з нелегальним видобутком бурштину – проблемою, яка роками залишається символом екологічних та економічних втрат держави через так звану «бурштинову лихоманку». Згідно з матеріалами кримінального провадження, місцевий житель приїхав на ділянку лісової місцевості на квадроциклі, до якого були прикріплені знаряддя для видобутку бурштину. Серед арештованого згодом обладнання – мотопомпа кустарного виробництва, пожежний рукав і металеві жердини, що використовуються для так званого гідророзмиву ґрунту.

Саме цей метод став найбільш поширеним способом незаконного видобутку бурштину на Поліссі. Він передбачає використання потужних водяних потоків, якими розмивають верхній шар землі, вимиваючи з нього бурштин. Така технологія дозволяє швидко добувати каміння, але водночас руйнує ґрунтові пласти, знищує лісові масиви та спричиняє масштабні екологічні наслідки.

За даними слідства, чоловік прибув на місце, щоб перевірити наявність покладів бурштину та визначити перспективи подальшого видобутку. Маючи відповідні навички, він підготував обладнання і почав гідророзмив ґрунту. Однак завершити процес і отримати каміння він не встиг – його дії помітили працівники поліції, які перебували неподалік і припинили незаконні роботи.

Саме ця обставина стала ключовою для кваліфікації правопорушення. Хоча фактичний видобуток бурштину не відбувся, сам факт підготовки і початку процесу незаконного користування надрами вже утворює склад злочину. Вітчизняне законодавство чітко визначає бурштин як корисну копалину загальнодержавного значення та дорогоцінне каміння органогенного походження. Його видобуток без спеціального дозволу є кримінальним правопорушенням.У даному випадку слідство кваліфікувало дії місцевого жителя за частиною першою статті 240-1 КК України – незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Ця норма з’явилася у законодавстві відносно недавно і стала відповіддю держави на масштабну проблему нелегального бурштинового промислу.

Після відкриття кримінального провадження сторони обрали шлях процесуального компромісу. На початку січня 2026 року між прокурором та підозрюваним за участю адвоката була укладена угода про визнання винуватості. Така практика дедалі частіше застосовується в українських судах, особливо у справах про нетяжкі злочини.Згідно з умовами угоди, підозрюваний повністю визнав свою вину та погодився з усіма обставинами, викладеними у матеріалах справи. У відповідь сторони узгодили покарання у вигляді штрафу.

Суд, розглядаючи угоду, перевірив кілька ключових обставин. Насамперед – добровільність її укладення. Закон вимагає, щоб підозрюваний погоджувався на таку угоду без будь-якого тиску, погроз чи примусу. Також перевіряється, чи розуміє обвинувачений зміст угоди, характер обвинувачення та наслідки її затвердження.У цьому випадку суд дійшов висновку, що всі процесуальні вимоги дотримані. Чоловік усвідомлював свою провину, визнав її та активно сприяв розкриттю правопорушення. Саме ці обставини були враховані як пом’якшуючі.

Водночас суд зазначив, що жодних обставин, які могли б обтяжити покарання, у справі не встановлено. Не заявлено й цивільного позову, оскільки фактичної майнової шкоди державі не завдано – незаконний видобуток не встиг розпочатися у повному масштабі.

Вирок за надра: урок для Полісся

Проаналізувавши матеріали справи, суд ухвалив: угоду про визнання винуватості – затвердити, підозрюваного визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

Хоча суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив обвинуваченому штраф, проте не менш важливим вироку стало питання долі вилученого обладнання.На підставі статей 96-1, 96-2 КК у власність держави конфісковано мотопомпу кустарного виробництва, один пожежний рукав довжиною 20 м, діаметром 77 мм і дві металеві жердини, на які було накладено арешт ще на етапі слідства.

Спеціальна конфіскація є особливим механізмом кримінального права. Вона передбачає безоплатне вилучення у власність держави майна, яке використовувалося для вчинення злочину або було отримане внаслідок його вчинення. У випадку незаконного видобутку бурштину це рішення застосовується доволі часто, адже саме обладнання є ключовим елементом злочинної діяльності.Таким чином, мотопомпа та інші знаряддя видобутку були конфісковані на користь держави. Суд виходив із того, що ці предмети безпосередньо використовувалися для підготовки та здійснення незаконного видобутку корисних копалин.

Інша ситуація склалася з квадроциклом, який використовувався для перевезення обладнання. Слідство встановило, що транспортний засіб належить іншій особі, яка не була обізнана про наміри обвинуваченого. Власник не знав, що його техніка буде використана для незаконної діяльності.Саме тому суд вирішив повернути квадроцикл власнику. Арешт на нього був скасований, оскільки закон прямо передбачає: майно не підлягає конфіскації, якщо його власник не причетний до злочину і не знав про незаконне використання. Враховуючи принцип індивідуальної відповідальності, держава не може карати людину лише за те, що її майно опинилося у руках правопорушника.

Попри відносно м’яке покарання, ця справа має ширший суспільний контекст. Бурштинові родовища Полісся десятиліттями залишаються об’єктом нелегального видобутку. У певні періоди масштаби цієї діяльності були настільки великими, що цілі лісові масиви перетворювалися на вириті кар’єри.Незаконний видобуток бурштину має одразу кілька негативних наслідків. По-перше, це екологічна катастрофа для регіону: руйнуються ґрунти, знищуються ліси, порушується водний баланс. По-друге, держава втрачає значні доходи від використання природних ресурсів. І по-третє, нелегальний бізнес нерідко супроводжується криміналізацією місцевих громад.

Саме тому останніми роками законодавство у сфері видобутку бурштину було суттєво посилене. Держава запровадила систему спеціальних дозволів, а також покарання за незаконний видобуток. Боротьба з нелегальним промислом відбувається не лише через вироки, а й через процесуальні механізми. Угода про визнання винуватості дозволяє сторонам кримінального провадження погодити визнання винуватості обвинуваченого, що дає змогу завершити розгляд справи без проведення повного судового розгляду та швидко встановити кримінальну відповідальність.

Автор: Валентин Коваль

