У «Резерв+» стався збій: користувачі не можуть увійти в застосунок
14:14, 10 березня 2026
10 березня спостерігається збій у роботі застосунку для військовозобов’язаних.
У роботі мобільного застосунку «Резерв+» 10 березня зафіксували технічний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти до системи або отримати доступ до своїх даних.
Під час спроби відкрити застосунок дані не завантажуються, а частина функцій залишається недоступною.
Замість інформації застосунок показує повідомлення про технічну помилку. Зокрема, користувачі бачать сповіщення: «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».
Наразі дані в застосунку у багатьох користувачів не відображаються, а вхід до системи працює нестабільно.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.