У «Резерв+» стався збій: користувачі не можуть увійти в застосунок

10 березня спостерігається збій у роботі застосунку для військовозобов’язаних.

У роботі мобільного застосунку «Резерв+» 10 березня зафіксували технічний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти до системи або отримати доступ до своїх даних.

Під час спроби відкрити застосунок дані не завантажуються, а частина функцій залишається недоступною.

Замість інформації застосунок показує повідомлення про технічну помилку. Зокрема, користувачі бачать сповіщення: «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

Наразі дані в застосунку у багатьох користувачів не відображаються, а вхід до системи працює нестабільно.

