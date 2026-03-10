Електронний кабінет, житло і гарантії пенсій: Комітет Ради рекомендував ухвалити закон про нову систему підтримки ВПО

Комітет з прав людини рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає оновлення системи державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо житлових гарантій, пенсійних прав та впровадження електронного кабінету ВПО.

Комітет Верховної Ради з прав людини рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №12301 про внесення змін до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Документ доопрацьовано комітетом з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Документ закріплює основні гарантії державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх важливих для них етапах (під час адаптації, інтеграції, повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції).

Передбачається також запровадження електронного кабінету для ВПО, за допомогою якого, зокрема, здійснюватиметься оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб, ступеня їх задоволення та інтеграції за новим місцем проживання.

Законопроєкт враховує питання реалізації права ВПО на житло через загальні (передбачені житловим законодавством) та спеціальні механізми (актуальні саме для внутрішньо переміщених осіб) державної підтримки.

Передбачається, що для визначених Урядом категорій внутрішньо переміщених осіб проживання у житлі для тимчасового проживання не може обмежуватися строками на безоплатне тимчасове проживання під час дії воєнного або надзвичайного стану та протягом шести місяців після їх припинення або скасування.

Крім того, на рівні Закону пропонується врегулювати статус місць тимчасового проживання ВПО. Відповідні місця можуть облаштовуватися у містечках із збірних модулів, гуртожитках, готелях, інших приміщеннях, придатних для проживання, та їх частинах, що використовуються або можуть використовуватися для тимчасового проживання.

Водночас Закон гарантує ВПО право на пенсію на загальних підставах. Зокрема документ встановлює, що «для осіб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені, умови призначення, виплати, перерахунку або переведення на іншу пенсію не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур, що обмежують реалізацію або звужують зміст їхнього права на пенсійне забезпечення".

У разі його прийняття, закон набиратиме чинності через три місяці з дня його опублікування.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт 12301 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Внаслідок прийняття нового закону буде скасований нині чинний Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Нова версія закону передбачає автоматичне визнання внутрішньо переміщених осіб такими, що постійно проживають в населеному пункті, за адресою проживання в якому їх взято на облік. Вони будуть вважатися жителями відповідної територіальної громади.

Також уряду доручається затвердити порядок проведення оцінювання потреб внутрішньо переміщеної особи і ступеня інтеграції ВПО за місцем проживання та забезпечити проведення відповідного оцінювання з відображенням інформації в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО та в інтегрованих з нею інформаційно-комунікаційних системах.

