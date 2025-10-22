Верховна Рада ухвалить новий закон про внутрішньо переміщених осіб, яким посилить цифровізацію їх обліку

Нині чинний Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» буде скасовано, натомість ухвалять новий, яким ще більше цифровізують облік ВПО, а також автоматично будуть вважати їх жителями тієї територіальної громади, де їх взяли на облік

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект 12301 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Внаслідок прийняття нового закону буде скасований нині чинний Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Нова версія закону передбачає автоматичне визнання внутрішньо переміщених осіб такими, що постійно проживають в населеному пункті, за адресою проживання в якому їх взято на облік. Вони будуть вважатися жителями відповідної територіальної громади.

Також уряду доручається затвердити порядок проведення оцінювання потреб внутрішньо переміщеної особи і ступеня інтеграції ВПО за місцем проживання та забезпечити проведення відповідного оцінювання з відображенням інформації в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО та в інтегрованих з нею інформаційно-комунікаційних системах.

Уряд повинен буде забезпечити ВПО доступ до інформації про них, що міститься в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, зокрема через електронний кабінет користувача інформаційно-комунікаційних систем, інтегрованих з цією базою даних про ВПО.

Довідка про взяття на облік ВПО, видана до набрання чинності цим законом, залишиться чинною та не потребуватиме заміни. Водночас ця довідка може бути замінена на витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО за заявою особи.

Облік внутрішньо переміщених осіб

Законопроект передбачає, що облік ВПО забезпечується з метою оцінювання потреб ВПО і ступеня їх інтеграції за місцем проживання, а також з метою планування державної політики.

Взяття на облік та зняття з обліку є адміністративними актами у розумінні Закону «Про адміністративну процедуру».

Облік ВПО здійснюється районними, районними у місті Києві державними адміністраціями, виконавчими органами сільської, селищної, міської, районної у місті ради за місцем проживання ВПО. Місце проживання ВПО не може бути у населеному пункті, дата завершення тимчасової окупації якого не визначена.

Підставою для взяття на облік ВПО є факт її переміщення з території, на якій виникли обставини, за яких особа була змушена покинути своє місце проживання та перемістилася у межах території України внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини або надзвичайних ситуацій.

Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара ООН з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Уповноваженого ВР з прав людини, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, розміщених на офіційних веб-сайтах зазначених організацій та установ, або якщо щодо таких обставин прийняті відповідні рішення уповноваженими державними органами або судом.

Факт проживання особи на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, підтверджується інформацією про адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) такої особи.

У разі відсутності документа, що підтверджує адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, або якщо покинуте місце проживання не збігається з адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування), або якщо адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) відсутня, факт проживання (перебування) може бути підтверджений іншими документами та/або відомостями в порядку, визначеному Кабміном.

Факт проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не потребує повторного підтвердження для осіб, які вже були взяті на облік як ВПО, та підтверджується відомостями Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Порядок обліку ВПО затверджується Кабміном.

Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб

Задля єдиного державного обліку ВПО створюється Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб. Відповідальним за ведення бази є Мінсоцполітики.

Внутрішньо переміщеній особі гарантується право на безоплатний доступ через електронний кабінет до будь-якої інформації про неї, що міститься в базі даних про ВПО.

Електронна інформаційна взаємодія Бази даних про ВПО з іншими інформаційно-комунікаційними системами передбачає забезпечення можливості оцінювання потреб ВПО та інтеграції за місцем проживання. Порядок доступу до відомостей бази даних про ВПО, а також порядок її взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами визначаються Кабміном.

Витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО

Витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО – це документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує взяття ВПО на облік, відомості про факт внутрішнього переміщення та місце проживання ВПО. Витяги з цієї бази даних, отримані в електронній та паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Обов’язок ВПО повідомити про зміну місця проживання чи про повернення до покинутого місця проживання

У разі зміни місця проживання або повернення до покинутого місця проживання внутрішньо переміщена особа повідомляє про це районну, районну у місті Києві або Севастополі державну адміністрацію, виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради або ЦНАП протягом 30 днів з дня прибуття до нового місця проживання або повернення до покинутого місця проживання.

Зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи

Зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою:

про зняття з обліку як ВПО;

про повернення до покинутого місця проживання;

у зв’язку з виїздом за кордон на постійне проживання.

Зняття з обліку ВПО здійснюється державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради без отримання заяви від особи, якщо:

особа не повідомила у строк про зміну місця проживання;

особа не повідомила у строк про добровільне повернення до покинутого місця проживання;

особа виїхала за межі України на постійне проживання або відсутня в Україні більше 90 днів поспіль чи 180 днів сукупно протягом року;

особа подала завідомо недостовірні відомості, які стали підставою для взяття на облік;

відновлено умови для безпечного, добровільного та гідного повернення до покинутого місця проживання тощо.

Порядок зняття з обліку, а також порядок встановлення факту відновлення умов для повернення до покинутого місця проживання затверджуються Кабміном.

З метою реалізації своїх прав і свобод ВПО вважається такою, що постійно проживає в населеному пункті, за адресою проживання в якому її взято на облік як внутрішньо переміщену особу, та вважається жителем відповідної територіальної громади.

Забезпечення права на отримання паспорту і вклеювання фотокартки

Оформлення, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеювання фотокартки після досягнення відповідного віку в паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки здійснює ДМС за місцем звернення ВПО.

Встановлення додаткових вимог щодо оформлення, обміну документів, вклеювання фотокартки на підставі факту внутрішнього переміщення забороняється.

Внесення відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання ВПО на тимчасово окупованій території, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, до Демографічного реєстру під час оформлення, обміну документів, здійснюється на підставі документів, що підтверджують зареєстроване або задеклароване місце проживання, або відомостей, внесених до документів особи, що підлягають обміну.

Для внесення відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання ВПО на тимчасово окупованій території, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, може використовуватися інформація з Реєстру виборців, відомчої інформаційної системи ДМС, Реєстру актів цивільного стану громадян, а також Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Забезпечення реалізації ВПО громадянських прав

Внутрішньо переміщена особа реалізує право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, на місцевих виборах та референдумах. Внутрішньо переміщені особи є жителями територіальної громади, в якій вони перебувають на обліку, та мають право користуватися всіма формами участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення відповідно до закону за місцем проживання.

Виконання зобов’язань

Також законопроект передбачає порядок звільнення ВПО, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії, від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики.

Так, загальна сума процентів за кредитним договором чи договором позики, боржником за яким є ВПО, яка в період після дати початку тимчасової окупації/бойових дій покинула своє місце проживання на ТОТ, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії, не може перевищувати суму процентів, нараховану протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За невиконання чи неналежне виконання цією ВПО зобов’язань за кредитним договором чи договором позики не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми, не застосовуються інші санкції майнового характеру.

Кредитор зобов’язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитним договором чи договором позики в 7-денний строк з дня надходження письмового звернення ВПО.

У разі невиконання кредитором обов’язку щодо здійснення перерахунку заборгованості за кредитним договором чи договором позики така заборгованість вважається автоматично перерахованою з наступного дня після закінчення 7-денного строку з дня надходження до кредитора письмового звернення ВПО.

Відступлення (продаж, передання) права вимоги за кредитним договором чи договором позики, позичальником за яким є ВПО без згоди боржника забороняється.

Однак ці норми не поширюються на кредиторів, віднесених до категорії неплатоспроможних, а також на банки, щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Дія положень поширюється виключно на кредитні договори та договори позики, укладені до дати початку тимчасової окупації/бойових дій з позичальниками, які після зазначеної дати покинули своє місце проживання на ТОТ, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії. Дія положень не поширюється на заборгованість ВПО, які покинули своє місце проживання на ТОТ, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії та у яких станом на дату початку тимчасової окупації/бойових дій було наявне прострочення сплати платежів за кредитними договорами чи договорами позики.

Звільнення ВПО від негативних наслідків порушення нею грошових зобов’язань за кредитним договором чи договором позики не може бути підставою для відмови в наданні нового кредиту чи позики.

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання ВПО зобов’язань за кредитним договором та/або договором позики, а також відшкодування збитків заподіяних внаслідок тимчасової окупації/бойових дій, покладається на РФ.

Автор: Наталя Мамченко

