  1. Публікації
  2. / Законодавство

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

12:10, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.
Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної ради зареєстрували законопроєкт №14364 «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком». 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно зі змінами пропонується поетапне підвищення мінімальної пенсії за віком у 2026 році:

  • з 1 січня — 2595 гривень;
  • з 1 квітня — 3282 гривні;
  • з 1 липня — 4791 гривня;
  • з 1 жовтня — 7374 гривні.

У пояснювальній записці зазначено, що стаття 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлює мінімальну пенсію за віком на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за наявності страхового стажу. 

Наразі розмір мінімальної пенсії за віком становить 2595 грн протягом усього року, що складає від 34,3% до 36,6% від очікуваного фактичного показника.

Внаслідок цього пенсіонери та особи з інвалідністю не можуть забезпечити своє проживання, оскільки за пенсійні виплати у занижених розмірах неможливо придбати продукти харчування та необхідні ліки, а також сплачувати за безпідставно підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги. 

Тому виникла необхідність внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

За словами авторів, на реалізацію законопроєкту за прогнозними розрахунками у 2026 році необхідно 108,3 млрд. грн. Ці кошти можуть бути профінансовані за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, у тому числі внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних країн, зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи. 

Також проєктом закону пропонується доручити Кабінету Міністрів України подати відповідні зміни до державного бюджету та затвердити план заходів щодо протидії тіньовій економіці й використанню офшорних зон.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]