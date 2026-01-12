Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14364 «О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2026 год” относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту».
Согласно предлагаемым изменениям, предусматривается поэтапное повышение минимальной пенсии по возрасту в 2026 году:
- с 1 января — 2595 гривен;
- с 1 апреля — 3282 гривны;
- с 1 июля — 4791 гривня;
- с 1 октября — 7374 гривны.
В пояснительной записке говорится, что статья 28 Закона Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании» устанавливает минимальную пенсию по возрасту на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц при наличии страхового стажа.
В настоящее время размер минимальной пенсии по возрасту составляет 2595 грн на протяжении всего года, что составляет от 34,3% до 36,6% от ожидаемого фактического показателя.
Вследствие этого пенсионеры и лица с инвалидностью не могут обеспечить свое проживание, так как за пенсии в заниженных размерах невозможно приобретать продукты питания и необходимые лекарства, а также оплачивать необоснованно повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Поэтому возникла необходимость внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».
По словам авторов, для реализации законопроекта, согласно прогнозным расчетам, в 2026 году потребуется 108,3 млрд грн. Эти средства могут быть профинансированы за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет недопущения уклонения от уплаты налогов и сборов, а также за счет гуманитарной помощи, грантов иностранных государств и сокращения расходов бюджета на непервостепенные мероприятия.
Также законопроектом передбачається поручить Кабинету Министров Украины подать соответствующие изменения в государственный бюджет и утвердить план мер по противодействию теневой экономике и использованию офшорных зон.
Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защиты пенсионеров и лиц с инвалидностью.
