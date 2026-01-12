  1. Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

12:10, 12 января 2026
Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.
Фото: slovoidilo.ua
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14364 «О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2026 год” относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту». 

Согласно предлагаемым изменениям, предусматривается поэтапное повышение минимальной пенсии по возрасту в 2026 году:

  • с 1 января — 2595 гривен;
  • с 1 апреля — 3282 гривны;
  • с 1 июля — 4791 гривня;
  • с 1 октября — 7374 гривны.

В пояснительной записке говорится, что статья 28 Закона Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании» устанавливает минимальную пенсию по возрасту на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц при наличии страхового стажа. 

В настоящее время размер минимальной пенсии по возрасту составляет 2595 грн на протяжении всего года, что составляет от 34,3% до 36,6% от ожидаемого фактического показателя.

Вследствие этого пенсионеры и лица с инвалидностью не могут обеспечить свое проживание, так как за пенсии в заниженных размерах невозможно приобретать продукты питания и необходимые лекарства, а также оплачивать необоснованно повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 

Поэтому возникла необходимость внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

По словам авторов, для реализации законопроекта, согласно прогнозным расчетам, в 2026 году потребуется 108,3 млрд грн. Эти средства могут быть профинансированы за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет недопущения уклонения от уплаты налогов и сборов, а также за счет гуманитарной помощи, грантов иностранных государств и сокращения расходов бюджета на непервостепенные мероприятия. 

Также законопроектом передбачається поручить Кабинету Министров Украины подать соответствующие изменения в государственный бюджет и утвердить план мер по противодействию теневой экономике и использованию офшорных зон.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защиты пенсионеров и лиц с инвалидностью.

