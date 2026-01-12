20-метровий Манявський водоспад скував лід: у Карпатах — зимове диво: відео

Світлини та відео крижаного водоспаду активно поширюють користувачі соціальних мереж.

В Івано-Франківській області через сильні морози замерз один із найвідоміших і найбільших водоспадів України — Манявський водоспад.

Світлини та відео крижаного водоспаду активно поширюють користувачі соціальних мереж. Зокрема, в Instagram з’явилися кадри, на яких видно, як 20-метровий каскад майже повністю вкрився льодом. На скелястих уступах нависають масивні крижані брили, між якими пробивається лише тонкий струмінь води.

Відвідувачі фотографуються на тлі крижаних формацій та діляться враженнями від зимового пейзажу.

Манявський водоспад розташований у Карпатах, неподалік села Манява, та вважається одним із найвищих водоспадів Українських Карпат — висота падіння води сягає близько 20 метрів.

Відео: roma.manyava

