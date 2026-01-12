20-метровый Манявский водопад сковал лед: в Карпатах – зимнее чудо: видео

Фотографии и видео ледяного водопада активно распространяют пользователи социальных сетей.

В Ивано-Франковской области из-за сильных морозов замерз один из самых известных и крупнейших водопадов Украины — Манявский водопад.

Фотографии и видео ледяного водопада активно распространяют пользователи социальных сетей. В частности, в Instagram появились кадры, на которых видно, как 20-метровый каскад почти полностью покрылся льдом. На скалистых уступах нависают массивные ледяные глыбы, между которыми пробивается лишь тонкий ручеек воды.

Посетители фотографируются на фоне ледяных формаций и делятся впечатлениями от зимнего пейзажа.

Відео: roma.manyava

