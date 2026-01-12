  1. Видео
  2. / В Украине

20-метровый Манявский водопад сковал лед: в Карпатах – зимнее чудо: видео

10:26, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фотографии и видео ледяного водопада активно распространяют пользователи социальных сетей.
20-метровый Манявский водопад сковал лед: в Карпатах – зимнее чудо: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области из-за сильных морозов замерз один из самых известных и крупнейших водопадов Украины — Манявский водопад.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Фотографии и видео ледяного водопада активно распространяют пользователи социальных сетей. В частности, в Instagram появились кадры, на которых видно, как 20-метровый каскад почти полностью покрылся льдом. На скалистых уступах нависают массивные ледяные глыбы, между которыми пробивается лишь тонкий ручеек воды.

Посетители фотографируются на фоне ледяных формаций и делятся впечатлениями от зимнего пейзажа.

Відео: roma.manyava

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Закарпатье Прикарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]