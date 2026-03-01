Смена фамилии после заключения брака: что делать иностранцам с видом на постоянное проживание в Украине

Иностранцы и лица без гражданства, которые имеют вид на постоянное проживание в Украине и изменили фамилию после заключения брака, должны обновить документы. Об этом сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

С чего начать после смены фамилии

В случае изменения фамилии, собственного имени или отчества в первую очередь необходимо обменять паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. Именно эти документы являются базовыми для дальнейшего внесения изменений в вид на постоянное проживание.

Без обновленного паспортного документа подать заявление на обмен вида невозможно.

Сроки обмена вида на постоянное проживание

После получения нового паспортного документа иностранец или лицо без гражданства обязаны подать документы для обмена вида на постоянное проживание не позднее чем через один месяц.