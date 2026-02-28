  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили, как формируется страховой стаж для назначения пенсии

21:50, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Страховой стаж напрямую зависит от официальной зарплаты и уплаты взносов.
В Пенсионном фонде объяснили, как формируется страховой стаж для назначения пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ПФУ объяснили, как формируется страховой стаж и как на его продолжительность оказывают влияние начисленная и официально выплаченная заработная плата. Отмечается, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены взносы не менее минимального размера.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным персонифицированного учета, а за периоды до этой даты — на основании документов, в частности трудовой книжки или других подтверждающих документов (о работе, учебе, военной службе, уходе за ребенком и т.п.). Стаж, приобретенный до 2004 года, подтверждается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12 августа 1993 года.

Информацию о страховом стаже можно получить из справок ОК-5, ОК-7, заказав их в Пенсионном фонде, в личном кабинете на вебпортале ПФУ или через приложение ”Дия”.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]