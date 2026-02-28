В Пенсионном фонде объяснили, как формируется страховой стаж для назначения пенсии

Страховой стаж напрямую зависит от официальной зарплаты и уплаты взносов.

В ПФУ объяснили, как формируется страховой стаж и как на его продолжительность оказывают влияние начисленная и официально выплаченная заработная плата. Отмечается, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены взносы не менее минимального размера.

С 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным персонифицированного учета, а за периоды до этой даты — на основании документов, в частности трудовой книжки или других подтверждающих документов (о работе, учебе, военной службе, уходе за ребенком и т.п.). Стаж, приобретенный до 2004 года, подтверждается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12 августа 1993 года.

Информацию о страховом стаже можно получить из справок ОК-5, ОК-7, заказав их в Пенсионном фонде, в личном кабинете на вебпортале ПФУ или через приложение ”Дия”.

