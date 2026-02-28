Индексация пенсий с 1 марта: нужно ли подавать заявление для перерасчета

Пенсии вырастут на 12%, а перерасчет проведут автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

С 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий на 12%. Перерасчет проведут автоматически — пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, повышение коснется всех пенсионеров, за исключением тех, кому пенсия была назначена в 2025 году и в начале 2026 года.

«Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года. Перерасчет будет проведен автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены», — отметил министр.

В министерстве подчеркивают: все начисления будут проведены своевременно и в полном объеме. Государство обеспечило финансовый ресурс для повышения даже в условиях военного положения.

Индексация является ежегодным механизмом осовременивания пенсий, который должен компенсировать рост потребительских цен и поддержать покупательную способность граждан.

Кроме индексации, продолжается работа над комплексной пенсионной реформой. По словам Дениса Улютина, в настоящее время завершаются финальные расчеты.

«Для нас важно, чтобы новая пенсионная система была финансово устойчивой на десятки лет», — подчеркнул он.

В министерстве готовят законопроект, который будет охватывать:

солидарную систему,

профессиональные пенсии,

добровольную накопительную часть.

После завершения подготовки документ планируют вынести на общественное обсуждение и передать в Верховную Раду уже в этом году.

Таким образом, с 1 марта украинские пенсионеры получат повышенные выплаты без дополнительных процедур, а правительство параллельно работает над долгосрочными изменениями в пенсионной системе.

