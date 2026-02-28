Суд встал на сторону налоговой в споре с предпринимателем относительно штрафа в 2,8 млн грн за нарушения при использовании РРО

Полтавский окружной административный суд рассмотрел спор между ФЛП и налоговым органом по обжалованию штрафов за нарушение требований законодательства об РРО и признал правомерным применение финансовых санкций на сумму более 2,8 млн грн.

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело по иску физического лица — предпринимателя об обжаловании налоговых уведомлений-решений, вынесенных по результатам фактической проверки. Суд проверил правомерность применения штрафных санкций в размере более 2,8 млн грн за нарушение требований законодательства об использовании РРО и, проанализировав материалы дела, встал на сторону налогового органа.

Суть дела

Контролирующим органом проведена фактическая проверка физического лица — предпринимателя, по результатам которой составлен акт с фиксацией нарушений пунктов 1, 2, 11 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 № 265/95-ВР (далее — Закон № 265/95-ВР).

На основании выводов акта приняты налоговые уведомления-решения, которыми применены штрафные (финансовые) санкции в размере 2 849 813,69 гривны.

Во время рассмотрения дела истец не предоставил возражений относительно недостоверности сведений о фискальных чеках, приведённых в приложении к акту проверки, и не опроверг выводы контролирующего органа об отсутствии в них цифрового указания марок акцизного налога.

Выводы контролирующего органа о выявленном нарушении основываются на информации из системы учета данных РРО.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 08.10.2012 № 1057, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17.10.2012 за № 1743/22055, утвержден Порядок передачи информации от регистраторов расчетных операций, программных регистраторов расчетных операций проводными или беспроводными каналами связи в органы Государственной налоговой службы Украины.

Система хранения и сбора данных (СХСД) РРО обеспечивает сбор и внесение данных РРО в базы данных СОД РРО в том виде, в котором данные сформированы в РРО, проверку целостности и неизменности данных, а также идентификацию РРО средствами национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП).

Следовательно, вся информация, указанная в фискальном чеке, технически дублируется в электронной копии, поступающей в налоговый орган.

Рассмотрение дела в суде

Суд отметил, что такая информация является налоговой и может использоваться контролирующими органами при проведении фактических проверок.

Первичные документы, на основании которых внесены записи в Форму учета, являются обязательными приложениями к такой форме. Внесение данных в Форму учета о поступлении товаров на основании первичных документов осуществляется до начала их реализации. Согласно пункту 1 раздела II Порядка № 496 учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму учета информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов, которые являются неотъемлемой частью такого учета.

Соответствующие формы учета во взаимосвязи с первичными документами истцом в суд не представлены.

Суд пришел к выводу, что контролирующий орган обоснованно установил нарушение относительно необеспечения проведения расчетной операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через РРО и/или программный регистратор расчетных операций (ПРРО) с созданием соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции на общую сумму, в связи с тем, что фискальные чеки не содержали обязательного реквизита — цифрового значения штрихового кода (серия и номер) марки акцизного налога на алкогольные напитки, и правомерно применил финансовые санкции в размере 150 % от общей суммы (стоимости) товаров в фискальном чеке в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона № 265/95-ВР. Суд также учел повторность нарушения: ранее за аналогичные действия к субъекту хозяйствования уже применялся штраф в размере 100 % стоимости товаров.

Относительно выявленного контролирующим органом иного нарушения — необеспечения проведения расчетной операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через РРО и/или ПРРО для подакцизных товаров с использованием режима программирования с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, наименования товаров, цен товаров и учета их количества, при том что в чеке не указан код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, суд отметил, что указанное нарушение подтверждено приложенной к акту проверки копией фискального чека, в котором не указан код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД (оборотная сторона), и не опровергнуто истцом.

По результатам рассмотрения дела доводы налогового органа признаны обоснованными. Полтавским окружным административным судом принято решение от 04.02.2026 по делу № 440/11654/25 в пользу налогового органа.

