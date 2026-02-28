  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд встал на сторону налоговой в споре с предпринимателем относительно штрафа в 2,8 млн грн за нарушения при использовании РРО

22:00, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полтавский окружной административный суд рассмотрел спор между ФЛП и налоговым органом по обжалованию штрафов за нарушение требований законодательства об РРО и признал правомерным применение финансовых санкций на сумму более 2,8 млн грн.
Суд встал на сторону налоговой в споре с предпринимателем относительно штрафа в 2,8 млн грн за нарушения при использовании РРО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело по иску физического лица — предпринимателя об обжаловании налоговых уведомлений-решений, вынесенных по результатам фактической проверки. Суд проверил правомерность применения штрафных санкций в размере более 2,8 млн грн за нарушение требований законодательства об использовании РРО и, проанализировав материалы дела, встал на сторону налогового органа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела

Контролирующим органом проведена фактическая проверка физического лица — предпринимателя, по результатам которой составлен акт с фиксацией нарушений пунктов 1, 2, 11 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» от 06.07.1995 № 265/95-ВР (далее — Закон № 265/95-ВР).

На основании выводов акта приняты налоговые уведомления-решения, которыми применены штрафные (финансовые) санкции в размере 2 849 813,69 гривны.

Во время рассмотрения дела истец не предоставил возражений относительно недостоверности сведений о фискальных чеках, приведённых в приложении к акту проверки, и не опроверг выводы контролирующего органа об отсутствии в них цифрового указания марок акцизного налога.

Выводы контролирующего органа о выявленном нарушении основываются на информации из системы учета данных РРО.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 08.10.2012 № 1057, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17.10.2012 за № 1743/22055, утвержден Порядок передачи информации от регистраторов расчетных операций, программных регистраторов расчетных операций проводными или беспроводными каналами связи в органы Государственной налоговой службы Украины.

Система хранения и сбора данных (СХСД) РРО обеспечивает сбор и внесение данных РРО в базы данных СОД РРО в том виде, в котором данные сформированы в РРО, проверку целостности и неизменности данных, а также идентификацию РРО средствами национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП).

Следовательно, вся информация, указанная в фискальном чеке, технически дублируется в электронной копии, поступающей в налоговый орган.

Рассмотрение дела в суде

Суд отметил, что такая информация является налоговой и может использоваться контролирующими органами при проведении фактических проверок.

Первичные документы, на основании которых внесены записи в Форму учета, являются обязательными приложениями к такой форме. Внесение данных в Форму учета о поступлении товаров на основании первичных документов осуществляется до начала их реализации. Согласно пункту 1 раздела II Порядка № 496 учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму учета информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов, которые являются неотъемлемой частью такого учета.

Соответствующие формы учета во взаимосвязи с первичными документами истцом в суд не представлены.

Суд пришел к выводу, что контролирующий орган обоснованно установил нарушение относительно необеспечения проведения расчетной операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через РРО и/или программный регистратор расчетных операций (ПРРО) с созданием соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции на общую сумму, в связи с тем, что фискальные чеки не содержали обязательного реквизита — цифрового значения штрихового кода (серия и номер) марки акцизного налога на алкогольные напитки, и правомерно применил финансовые санкции в размере 150 % от общей суммы (стоимости) товаров в фискальном чеке в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона № 265/95-ВР. Суд также учел повторность нарушения: ранее за аналогичные действия к субъекту хозяйствования уже применялся штраф в размере 100 % стоимости товаров.

Относительно выявленного контролирующим органом иного нарушения — необеспечения проведения расчетной операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через РРО и/или ПРРО для подакцизных товаров с использованием режима программирования с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, наименования товаров, цен товаров и учета их количества, при том что в чеке не указан код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, суд отметил, что указанное нарушение подтверждено приложенной к акту проверки копией фискального чека, в котором не указан код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД (оборотная сторона), и не опровергнуто истцом.

По результатам рассмотрения дела доводы налогового органа признаны обоснованными. Полтавским окружным административным судом принято решение от 04.02.2026 по делу № 440/11654/25 в пользу налогового органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд налоговая судебная практика ФЛП РРО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]