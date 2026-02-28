  1. Общество
  2. / В Украине

Не хватает нескольких месяцев стажа для пенсии в 60 лет: назначат ли выплаты только в 63

20:07, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Пенсионном фонде разъяснили, можно ли доработать необходимые месяцы стажа и обратиться за назначением сразу после его приобретения.
Не хватает нескольких месяцев стажа для пенсии в 60 лет: назначат ли выплаты только в 63
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если в марте исполняется 60 лет, но не хватает пяти месяцев страхового стажа, право на пенсию не утрачивается. После доработки необходимого периода можно обратиться за назначением выплат. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

От чего зависит пенсионный возраст

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», возраст выхода на пенсию — 60, 63 или 65 лет — зависит от приобретенного страхового стажа. Для каждого возраста установлена своя минимальная продолжительность стажа.

Ключевое правило: наличие страхового стажа, дающего право на пенсию по возрасту, определяется на дату достижения соответствующего возраста.

Сколько стажа нужно в 2026 году

Для назначения пенсии после достижения 60 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если на момент 60-летия стажа не хватает, пенсия может быть назначена после его приобретения. То есть в случае, когда человек доработает недостающие пять месяцев и общий страховой стаж составит 33 года, он сможет обратиться за назначением пенсии по возрасту, не дожидаясь 63 лет.

Важная деталь

Страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением пенсии. Это означает, что после приобретения необходимого стажа нужно подать заявление — и именно на эту дату будет проверяться соответствие требованиям.

Таким образом, если не хватает нескольких месяцев стажа для выхода на пенсию в 60 лет, их можно доработать и оформить выплаты сразу после достижения необходимого показателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]