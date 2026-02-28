Не хватает нескольких месяцев стажа для пенсии в 60 лет: назначат ли выплаты только в 63

В Пенсионном фонде разъяснили, можно ли доработать необходимые месяцы стажа и обратиться за назначением сразу после его приобретения.

Если в марте исполняется 60 лет, но не хватает пяти месяцев страхового стажа, право на пенсию не утрачивается. После доработки необходимого периода можно обратиться за назначением выплат. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

От чего зависит пенсионный возраст

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», возраст выхода на пенсию — 60, 63 или 65 лет — зависит от приобретенного страхового стажа. Для каждого возраста установлена своя минимальная продолжительность стажа.

Ключевое правило: наличие страхового стажа, дающего право на пенсию по возрасту, определяется на дату достижения соответствующего возраста.

Сколько стажа нужно в 2026 году

Для назначения пенсии после достижения 60 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если на момент 60-летия стажа не хватает, пенсия может быть назначена после его приобретения. То есть в случае, когда человек доработает недостающие пять месяцев и общий страховой стаж составит 33 года, он сможет обратиться за назначением пенсии по возрасту, не дожидаясь 63 лет.

Важная деталь

Страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением пенсии. Это означает, что после приобретения необходимого стажа нужно подать заявление — и именно на эту дату будет проверяться соответствие требованиям.

Таким образом, если не хватает нескольких месяцев стажа для выхода на пенсию в 60 лет, их можно доработать и оформить выплаты сразу после достижения необходимого показателя.

