4000 долларов за побег со службы: в Кировоградской области курсанта осудили за попытку подкупа офицера

В Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорен военнослужащий за попытку подкупа офицера ради бегства со службы. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Суд признал виновным курсанта учебного взвода в оконченном покушении на уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, а также в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Приговором суда военнослужащий осужден к трем годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в октябре 2025 года осужденный, намереваясь уклониться от прохождения военной службы, предложил заместителю командира батальона неправомерную выгоду в размере 4000 долларов. За эти средства он пытался получить незаконное содействие в выезде за пределы воинской части и дальнейшем беспрепятственном передвижении по территории Украины.

Офицер сообщил о противоправном предложении правоохранительным органам. Под контролем следствия был задокументирован факт передачи первой части неправомерной выгоды — 2000 долларов, после чего военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 211 960 гривен.

В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу.