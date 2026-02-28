  1. Видео
  2. / В мире

Обострение на Ближнем Востоке: Израиль нанес удар по Ирану, в стране объявлено чрезвычайное положение, видео

08:37, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Армия обороны Израиля ужесточила ограничения по всей стране.
Обострение на Ближнем Востоке: Израиль нанес удар по Ирану, в стране объявлено чрезвычайное положение, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает Times of Izrael.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в этой связи в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по территории Израиля.

Министр обороны объявил в стране чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о включении сирен и рассылке уведомлений с рекомендацией гражданам находиться вблизи укрытий.

В Израиле запрещено проведение образовательных мероприятий, собраний и работу в офисах, за исключением критически важных секторов.

В Тегеране раздаются взрывы, сообщает местное агентство Fars.

Предварительно было поражено около 30 целей по всему Ирану, включая резиденцию президента и штаб-квартиру разведки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Иран Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]