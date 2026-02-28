Обострение на Ближнем Востоке: Израиль нанес удар по Ирану, в стране объявлено чрезвычайное положение, видео

Армия обороны Израиля ужесточила ограничения по всей стране.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает Times of Izrael.

По его словам, в этой связи в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по территории Израиля.

Министр обороны объявил в стране чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о включении сирен и рассылке уведомлений с рекомендацией гражданам находиться вблизи укрытий.

В Израиле запрещено проведение образовательных мероприятий, собраний и работу в офисах, за исключением критически важных секторов.

В Тегеране раздаются взрывы, сообщает местное агентство Fars.

Предварительно было поражено около 30 целей по всему Ирану, включая резиденцию президента и штаб-квартиру разведки.

