  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

15:00, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.
Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный совет правосудия 26 февраля принял обращение к Кабинету Министров Украины с предложениями относительно надлежащего финансирования и создания условий для функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия на 2027–2029 годы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, ВСП ежегодно до 1 марта подает Кабинету Министров Украины предложения относительно приоритетов финансирования судебной власти и гарантий её независимости.

Приоритеты финансирования

В рамках подготовки Бюджетной декларации на среднесрочную перспективу ВСП определил ряд ключевых направлений, требующих гарантированного финансирования:

  • заполнение вакантных должностей судей, особенно в местных и апелляционных судах, и завершение конкурсных процедур;
  • приведение фактической численности работников аппаратов судов в соответствие с нормативами;
  • обеспечение полной и своевременной выплаты судейского вознаграждения в размерах, определенных законом, с сохранением его конкурентного уровня;
  • финансирование заработной платы работников аппаратов (секретариатов) судов и учреждений системы правосудия за счет общего фонда государственного бюджета;
  • совершенствование подходов к оплате труда государственных служащих и работников патронатных служб в судебной системе;
  • обеспечение надлежащего начисления единого социального взноса и других обязательных платежей из фонда оплаты труда;
  • расширение финансирования государственной программы «єОселя» путем включения в перечень льготных категорий судей и работников аппаратов судов с возможностью получения ипотеки под 3 %;
  • полное финансирование коммунальных услуг, энергоносителей и других текущих расходов;
  • обеспечение стабильной работы Единой судебной информационно-коммуникационной системы;
  • модернизация технического обеспечения судов и обустройство помещений в соответствии с современными стандартами, в том числе восстановление объектов, поврежденных в результате боевых действий;
  • полное и своевременное финансирование исполнения судебных решений в пользу работников системы правосудия.

Европейский контекст и международные стандарты

В обращении отмечается, что финансовое обеспечение судов и судей является неотъемлемой составляющей как независимости отдельного судьи, так и независимости всей судебной власти, на что неоднократно указывали международные правовые институты.

Подчеркивается, что уровень финансирования напрямую связан с гарантиями независимости правосудия, доступом к суду и обеспечением рассмотрения дел в разумные сроки. Недостаточные бюджетные ресурсы и низкий уровень оплаты труда могут приводить к кадровому дефициту, трудностям с подбором и удержанием специалистов, увеличению нагрузки на судей и накоплению нерассмотренных дел. В итоге это создает дополнительное давление на судей и потенциально влияет на качество судебных решений.

Также ВСП обосновывает свою позицию тем, что в период с 2020 по 2022 год Украина сократила финансирование судебной системы.

ВСП отмечает, что согласно последним данным, бюджет судов в Украине составляет 0,36 % ВВП, однако объем финансирования в расчете на одного жителя остается ниже среднего показателя в государствах Совета Европы.

Отдельно в документе говорится, что продолжение судебной реформы является одним из ключевых элементов евроинтеграционного процесса Украины. В рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз предусмотрено завершение обновления судейского корпуса, усиление добропорядочности и укрепление механизмов контроля.

Также в обращении учтена реализация финансового инструмента ЕС Ukraine Facility и подготовка к новому кредитному механизму финансовой поддержки в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Кроме того, ВСП отмечает, что по информации, размещенной на сайте Министерства финансов Украины, при разработке проекта бюджета министерство руководствуется, в частности, принципом «бюджет рассчитан на будущий рост», который предполагает, что основные бюджетные параметры рассчитаны на ближайшие три года с прогнозом на постепенный рост и восстановление экономики.

Исходя из изложенного и учитывая необходимость определения приоритетных задач финансового обеспечения судебной власти и гарантий ее независимости, Кабинет Министров Украины должен учесть эти предложения при формировании Бюджетной декларации и подготовке проекта государственного бюджета на 2027–2029 годы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья зарплата Кабинет Министров Украины ВСП оклад судьи

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]