Словакия повышает цены на дизель для иностранцев, чтобы остановить «топливный туризм»

АЗС разрешили продавать топливо дороже автомобилям с иностранными номерами.

Правительство Словакии разрешило заправкам продавать дизель дороже водителям с иностранными номерами. Причина — массовые поездки за более дешевым топливом и дефицит на АЗС в приграничных регионах. Об этом сообщает Independent.

В последнее время в северных районах Словакии, у границы с Польшей, резко выросло количество водителей, которые приезжают заправляться. Все из-за разницы в ценах: в Словакии дизель дешевле.

В результате возникла ситуация, которую власти называют «топливным туризмом» — когда люди специально пересекают границу только для того, чтобы купить топливо.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что из-за этого на некоторых заправках стало не хватать дизеля. По его словам, водители заправляли не только баки, но и канистры, и заправки «буквально оставались без топлива».

Правительство решило ограничить такой спрос. Теперь автозаправочные станции смогут:

продавать дизель дороже для автомобилей с иностранными номерами;

ограничивать объем продажи — полный бак плюс максимум 10 литров в канистру.

При этом верхний предел цены государство не устанавливает — его будут определять сами заправки.

Власти объясняют, что хотят сделать цены более приближенными к уровню соседних стран, чтобы сократить поток «топливных туристов».

