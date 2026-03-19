Словаччина підвищує ціни на дизель для іноземців, щоб зупинити «паливний туризм»

АЗС дозволили продавати пальне дорожче авто з іноземними номерами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Словаччини дозволив заправкам продавати дизель дорожче водіям з іноземними номерами. Причина — масові поїздки за дешевшим пальним і дефіцит на АЗС у прикордонних регіонах. Про це повідомляє Independent.

Останнім часом у північних районах Словаччини, біля кордону з Польщею, різко зросла кількість водіїв, які приїжджають заправлятися. Все через різницю в цінах: у Словаччині дизель дешевший.

У результаті виникла ситуація, яку влада називає «паливним туризмом» — коли люди спеціально перетинають кордон лише для того, щоб купити пальне.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що через це на деяких заправках почало не вистачати дизеля. За його словами, водії заправляли не лише баки, а й каністри, і заправки «буквально залишалися без пального».

Уряд вирішив обмежити такий попит. Тепер автозаправні станції зможуть:

продавати дизель дорожче для автомобілів з іноземними номерами;

обмежувати обсяг продажу — повний бак плюс максимум 10 літрів у каністру.

При цьому верхню межу ціни держава не встановлює — її визначатимуть самі заправки.

Влада пояснює, що хоче зробити ціни більш наближеними до рівня сусідніх країн, щоб зменшити потік «паливних туристів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.