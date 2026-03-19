Словаччина підвищує ціни на дизель для іноземців, щоб зупинити «паливний туризм»

19:45, 19 березня 2026
АЗС дозволили продавати пальне дорожче авто з іноземними номерами.
Уряд Словаччини дозволив заправкам продавати дизель дорожче водіям з іноземними номерами. Причина — масові поїздки за дешевшим пальним і дефіцит на АЗС у прикордонних регіонах. Про це повідомляє Independent.

Останнім часом у північних районах Словаччини, біля кордону з Польщею, різко зросла кількість водіїв, які приїжджають заправлятися. Все через різницю в цінах: у Словаччині дизель дешевший.

У результаті виникла ситуація, яку влада називає «паливним туризмом» — коли люди спеціально перетинають кордон лише для того, щоб купити пальне.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що через це на деяких заправках почало не вистачати дизеля. За його словами, водії заправляли не лише баки, а й каністри, і заправки «буквально залишалися без пального».

Уряд вирішив обмежити такий попит. Тепер автозаправні станції зможуть:

  • продавати дизель дорожче для автомобілів з іноземними номерами;
  • обмежувати обсяг продажу — повний бак плюс максимум 10 літрів у каністру.

При цьому верхню межу ціни держава не встановлює — її визначатимуть самі заправки.

Влада пояснює, що хоче зробити ціни більш наближеними до рівня сусідніх країн, щоб зменшити потік «паливних туристів».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підроблені метадані, 57 банківських рахунків та життя на 1000 гривень: як пройшла співбесіда передостанньої четвірки кандидатів до ВАКС

Вісімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Порушення ПДР, справа про контрабанду та BMW по вартості квитків до США: деталі співбесід претендентів до ВАКС

Сімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Суд у Кіровоградській області визнав злочином вигадане переправлення через кордон

Суд визнав винним чоловіка, який отримав гроші за вигаданий план виїзду за кордон.

У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

