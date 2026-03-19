Как получить автоматическую отсрочку для освобожденных из плена — полный алгоритм действий

19:09, 19 марта 2026
Какие документы подать и почему отсрочка продлевается без повторных обращений.
После возвращения из плена государство упростило процедуру получения отсрочки от мобилизации. Теперь ее не нужно постоянно переоформлять: достаточно один раз подать документы, и далее она продлевается автоматически.

Отсрочка для освобожденных из плена продлевается каждые 90 дней без дополнительных обращений — в соответствии с постановлением Кабмина №560.

Омбудсман Дмитрий Лубинец напомнил, кто имеет право на такую отсрочку, куда подавать документы и какие нюансы стоит учитывать.

Отсрочка от мобилизации после возвращения из плена: кто имеет право?

  • Лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
  • Граждане, которые были освобождены с военной службы в связи с освобождением из плена.

Куда подавать документы для оформления отсрочки?

В ЦНАП.

Какие документы нужны?

- Заявление в электронной форме (в случае технической реализации такой возможности через «Дию») на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его подразделения по месту пребывания субъекта обращения на воинском учете;

- К заявлению прилагаются электронные копии бумажных документов, подтверждающих право на отсрочку:

  • для лица, в отношении которого в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины: выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
  • для военнообязанных из числа граждан, которые проходили военную службу и были освобождены со службы в запас в связи с освобождением из плена: выписка из приказа об исключении из списков личного состава (с указанием основания) или выписка из приказа об увольнении с военной службы (с указанием основания), или военно-учетный документ с отметкой об увольнении с военной службы (с указанием основания).

Как это работает?

  • Отсрочку достаточно оформить один раз.
  • Далее она продлевается автоматически каждые 90 дней (что соответствует периоду мобилизации).

Что важно проверить, чтобы отсрочка продлевалась автоматически

  • Автопродление работает, если в документах правильно указан срок действия. Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации, при очередном автопродлении отсрочка обновляется еще на 90 дней.
  • Если указана конкретная дата (например, до 30 марта) — после нее отсрочка прекращается. В этом случае автоматическое продление не осуществляется.
  • Если дата указана некорректно — нужно обратиться в ТЦК и СП или в ЦНАП для уточнения данных.

Если отсрочку должны были продлить автоматически, но этого не произошло — вероятно, в государственных реестрах нет нужных данных или они устарели. В таком случае сначала нужно обновить информацию, а затем подать заявление на оформление отсрочки через ЦНАП с актуальными документами.

Подтверждение отсрочки

Основным подтверждением наличия отсрочки является электронный военно-учетный документ в мобильном приложении «Резерв+». Бумажные справки с печатью больше не выдаются.

В случае отсутствия доступа к смартфону можно сформировать электронный военно-учетный документ и распечатать его:

  • в приложении «Резерв+»;
  • через портал «Дия»;
  • обратившись в ТЦК и СП (или в ЦНАП — если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).

