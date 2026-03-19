Как получить автоматическую отсрочку для освобожденных из плена — полный алгоритм действий
После возвращения из плена государство упростило процедуру получения отсрочки от мобилизации. Теперь ее не нужно постоянно переоформлять: достаточно один раз подать документы, и далее она продлевается автоматически.
Отсрочка для освобожденных из плена продлевается каждые 90 дней без дополнительных обращений — в соответствии с постановлением Кабмина №560.
Омбудсман Дмитрий Лубинец напомнил, кто имеет право на такую отсрочку, куда подавать документы и какие нюансы стоит учитывать.
Отсрочка от мобилизации после возвращения из плена: кто имеет право?
- Лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
- Граждане, которые были освобождены с военной службы в связи с освобождением из плена.
Куда подавать документы для оформления отсрочки?
В ЦНАП.
Какие документы нужны?
- Заявление в электронной форме (в случае технической реализации такой возможности через «Дию») на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его подразделения по месту пребывания субъекта обращения на воинском учете;
- К заявлению прилагаются электронные копии бумажных документов, подтверждающих право на отсрочку:
- для лица, в отношении которого в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины: выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
- для военнообязанных из числа граждан, которые проходили военную службу и были освобождены со службы в запас в связи с освобождением из плена: выписка из приказа об исключении из списков личного состава (с указанием основания) или выписка из приказа об увольнении с военной службы (с указанием основания), или военно-учетный документ с отметкой об увольнении с военной службы (с указанием основания).
Как это работает?
- Отсрочку достаточно оформить один раз.
- Далее она продлевается автоматически каждые 90 дней (что соответствует периоду мобилизации).
Что важно проверить, чтобы отсрочка продлевалась автоматически
- Автопродление работает, если в документах правильно указан срок действия. Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации, при очередном автопродлении отсрочка обновляется еще на 90 дней.
- Если указана конкретная дата (например, до 30 марта) — после нее отсрочка прекращается. В этом случае автоматическое продление не осуществляется.
- Если дата указана некорректно — нужно обратиться в ТЦК и СП или в ЦНАП для уточнения данных.
Если отсрочку должны были продлить автоматически, но этого не произошло — вероятно, в государственных реестрах нет нужных данных или они устарели. В таком случае сначала нужно обновить информацию, а затем подать заявление на оформление отсрочки через ЦНАП с актуальными документами.
Подтверждение отсрочки
Основным подтверждением наличия отсрочки является электронный военно-учетный документ в мобильном приложении «Резерв+». Бумажные справки с печатью больше не выдаются.
В случае отсутствия доступа к смартфону можно сформировать электронный военно-учетный документ и распечатать его:
- в приложении «Резерв+»;
- через портал «Дия»;
- обратившись в ТЦК и СП (или в ЦНАП — если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).
