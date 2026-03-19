Как получить автоматическую отсрочку для освобожденных из плена — полный алгоритм действий

Какие документы подать и почему отсрочка продлевается без повторных обращений.

После возвращения из плена государство упростило процедуру получения отсрочки от мобилизации. Теперь ее не нужно постоянно переоформлять: достаточно один раз подать документы, и далее она продлевается автоматически.

Отсрочка для освобожденных из плена продлевается каждые 90 дней без дополнительных обращений — в соответствии с постановлением Кабмина №560.

Омбудсман Дмитрий Лубинец напомнил, кто имеет право на такую отсрочку, куда подавать документы и какие нюансы стоит учитывать.

Отсрочка от мобилизации после возвращения из плена: кто имеет право?

Лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Граждане, которые были освобождены с военной службы в связи с освобождением из плена.

Куда подавать документы для оформления отсрочки?

В ЦНАП.

Какие документы нужны?

- Заявление в электронной форме (в случае технической реализации такой возможности через «Дию») на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его подразделения по месту пребывания субъекта обращения на воинском учете;

- К заявлению прилагаются электронные копии бумажных документов, подтверждающих право на отсрочку:

для лица, в отношении которого в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины: выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

для военнообязанных из числа граждан, которые проходили военную службу и были освобождены со службы в запас в связи с освобождением из плена: выписка из приказа об исключении из списков личного состава (с указанием основания) или выписка из приказа об увольнении с военной службы (с указанием основания), или военно-учетный документ с отметкой об увольнении с военной службы (с указанием основания).

Как это работает?

Отсрочку достаточно оформить один раз.

Далее она продлевается автоматически каждые 90 дней (что соответствует периоду мобилизации).

Что важно проверить, чтобы отсрочка продлевалась автоматически

Автопродление работает, если в документах правильно указан срок действия. Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации, при очередном автопродлении отсрочка обновляется еще на 90 дней.

Если указана конкретная дата (например, до 30 марта) — после нее отсрочка прекращается. В этом случае автоматическое продление не осуществляется.

Если дата указана некорректно — нужно обратиться в ТЦК и СП или в ЦНАП для уточнения данных.

Если отсрочку должны были продлить автоматически, но этого не произошло — вероятно, в государственных реестрах нет нужных данных или они устарели. В таком случае сначала нужно обновить информацию, а затем подать заявление на оформление отсрочки через ЦНАП с актуальными документами.

Подтверждение отсрочки

Основным подтверждением наличия отсрочки является электронный военно-учетный документ в мобильном приложении «Резерв+». Бумажные справки с печатью больше не выдаются.

В случае отсутствия доступа к смартфону можно сформировать электронный военно-учетный документ и распечатать его:

в приложении «Резерв+»;

через портал «Дия»;

обратившись в ТЦК и СП (или в ЦНАП — если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).

