Як отримати автоматичну відстрочку для звільнених із полону — повний алгоритм дій
Після повернення з полону держава спростила процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Тепер її не потрібно постійно переоформлювати: достатньо один раз подати документи, і далі вона продовжується автоматично.
Відстрочка для звільнених із полону продовжується кожні 90 днів без додаткових звернень — відповідно до постанови Кабміну №560.
Омбудсман Дмитро Лубінець нагадав, хто має право на таку відстрочку, куди подавати документи та які нюанси варто врахувати.
Відстрочка від мобілізації після повернення з полону: хто має право?
- Особи, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Громадяни, які були звільнені з військової служби у зв’язку із звільненням з полону.
Куди подавати документи для оформлення відстрочки?
До ЦНАПу.
Які документи потрібні?
- Заява в електронній формі (у разі технічної реалізації такої можливості через «Дію») на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу за місцем перебування суб’єкта звернення на військовому обліку;
- До заяви додаються електронні копії паперових документів, що підтверджують право на відстрочку:
- для особи, щодо якої у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України: виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- для військовозобов’язаних з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону: витяг із наказу щодо виключення із списків особового складу (із зазначенням підстави) чи витяг із наказу щодо звільнення з військової служби (із зазначенням підстави), або військово-обліковий документ з відміткою про звільнення з військової служби (із зазначенням підстави).
Як це працює?
- Відстрочку достатньо оформити один раз.
- Далі вона продовжується автоматично кожні 90 днів (що відповідає періоду мобілізації).
Що важливо перевірити, щоб відстрочка продовжувалась автоматично
Автопродовження працює, якщо в документах правильно зазначено строк дії. Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації, під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів.
- Якщо вказана конкретна дата (наприклад, до 30 березня) — після неї відстрочка припиняється. У цьому випадку автоматичне продовження не здійснюється.
- Якщо дата зазначена некоректно — потрібно звернутися до ТЦК та СП або до ЦНАПу для уточнення даних.
Якщо відстрочку мали продовжити автоматично, але цього не сталося — ймовірно, у державних реєстрах немає потрібних даних або вони застаріли. У такому разі спочатку потрібно оновити інформацію, а потім подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП з актуальними документами.
Підтвердження відстрочки
Основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв+». Паперові довідки з печаткою більше не видаються.
У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його:
- у застосунку «Резерв+»;
- через портал «Дія»;
- звернувшись до ТЦК та СП (або до ЦНАПу — якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку).
