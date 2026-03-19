Як отримати автоматичну відстрочку для звільнених із полону — повний алгоритм дій

Які документи подати та чому відстрочка продовжується без повторних звернень.

Після повернення з полону держава спростила процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Тепер її не потрібно постійно переоформлювати: достатньо один раз подати документи, і далі вона продовжується автоматично.

Відстрочка для звільнених із полону продовжується кожні 90 днів без додаткових звернень — відповідно до постанови Кабміну №560.

Омбудсман Дмитро Лубінець нагадав, хто має право на таку відстрочку, куди подавати документи та які нюанси варто врахувати.

Відстрочка від мобілізації після повернення з полону: хто має право?

Особи, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Громадяни, які були звільнені з військової служби у зв’язку із звільненням з полону.

Куди подавати документи для оформлення відстрочки?

До ЦНАПу.

Які документи потрібні?

- Заява в електронній формі (у разі технічної реалізації такої можливості через «Дію») на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу за місцем перебування суб’єкта звернення на військовому обліку;

- До заяви додаються електронні копії паперових документів, що підтверджують право на відстрочку:

для особи, щодо якої у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України: виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

для військовозобов’язаних з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону: витяг із наказу щодо виключення із списків особового складу (із зазначенням підстави) чи витяг із наказу щодо звільнення з військової служби (із зазначенням підстави), або військово-обліковий документ з відміткою про звільнення з військової служби (із зазначенням підстави).

Як це працює?

Відстрочку достатньо оформити один раз.

Далі вона продовжується автоматично кожні 90 днів (що відповідає періоду мобілізації).

Що важливо перевірити, щоб відстрочка продовжувалась автоматично

Автопродовження працює, якщо в документах правильно зазначено строк дії. Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації, під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів.

Якщо вказана конкретна дата (наприклад, до 30 березня) — після неї відстрочка припиняється. У цьому випадку автоматичне продовження не здійснюється.

Якщо дата зазначена некоректно — потрібно звернутися до ТЦК та СП або до ЦНАПу для уточнення даних.

Якщо відстрочку мали продовжити автоматично, але цього не сталося — ймовірно, у державних реєстрах немає потрібних даних або вони застаріли. У такому разі спочатку потрібно оновити інформацію, а потім подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП з актуальними документами.

Підтвердження відстрочки

Основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв+». Паперові довідки з печаткою більше не видаються.

У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його:

у застосунку «Резерв+»;

через портал «Дія»;

звернувшись до ТЦК та СП (або до ЦНАПу — якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку).

