Переговорная пауза была, пора ее завершать — Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и США

Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече делегаций Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация уже отправилась в Соединенные Штаты, где в субботу должна пройти запланированная встреча.

По его словам, со стороны США поступают сигналы о готовности и дальше работать в действующих форматах переговоров, направленных на завершение войны России против Украины.

Зеленский сообщил, что украинская делегация уже идет в Соединенные Штаты, где на субботу запланирована встреча. В переговорный процесс вовлечены, в частности, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, и в эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы подробно говорили о переговорах и с Умеровым, и с Кириллом Будановым, и с Давидом Арахамией. Также во встречах примет участие Сергей Кислица. Наш приоритет – сделать все для достойного мира. И я благодарю всех, кто с этим помогает"", - сказал Президент в обращении.

