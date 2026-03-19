Переговорна пауза була, час її завершувати — Зеленський анонсував зустріч делегацій України та США

Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч делегацій України та США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до Сполучених Штатів, де в суботу має відбутися запланована зустріч.

За його словами, з боку США надходять сигнали про готовність і надалі працювати в чинних форматах переговорів, спрямованих на завершення війни Росії проти України.

Зеленський повідомив, що українська делегація вже прямує до Сполучених Штатів, де на суботу запланована зустріч. До переговорного процесу залучені, зокрема, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки.

Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру. І я дякую всім, хто із цим допомагає"", - сказав Президент у зверненні.

