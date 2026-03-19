Украина планирует ратифицировать соглашение с Австралией об избежании двойного налогообложения

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ратификации Конвенции с Австралией об избежании двойного налогообложения.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Австралии по устранению двойного налогообложения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, речь идет о проекте закона №0370, предусматривающем ратификацию соответствующей Конвенции и Протокола к ней.

Документ устанавливает правила распределения прав налогообложения между Украиной и Австралией по отдельным видам доходов, полученных резидентами одного государства из источников в другом. В частности, ограничивается право страны-источника дохода на налогообложение дивидендов, процентов и роялти.

Кроме того, Конвенцией определены методы устранения Договаривающимися Государствами двойного налогообложения, установлены договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Австралии и проведение процедуры взаимного согласования, осуществляемой компетентными органами в случае, если резидент одного из Договаривающихся Государств считает, что в результате действий одного или обоих Договаривающихся не отвечает положениям настоящей Конвенции.

