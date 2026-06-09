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В МВД анонсировали новые санкции для нарушителей ПДД пока без бальной системы: что может измениться

22:36, 9 июня 2026
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Глава МВД Игорь Клименко напомнил, что бальная система уже вводилась раньше, но не получила должной поддержки.
В МВД анонсировали новые санкции для нарушителей ПДД пока без бальной системы: что может измениться
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Министерство внутренних дел анонсирует новый механизм ответственности за нарушение правил дорожного движения, однако в настоящее время речь не идет о введении балльной системы. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко журналистам.

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Министр напомнил, что балльная система уже вводилась ранее, однако не получила надлежащей поддержки.

Сейчас, как пояснил Клименко, обсуждается другой подход. В частности, рассматривается возможность применения дополнительных санкций к водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Например, после определенного количества зафиксированных нарушений могут предусматриваться ограничения, временное изъятие водительского удостоверения или необходимость повторной сдачи экзаменов для получения права управления транспортным средством.

Глава МВД отметил, что балльная система требует соответствующей инфраструктуры.

По словам Клименко, МВД совместно с Национальной полицией, народными депутатами и юристами начнет работу над соответствующими законодательными изменениями.

«Судебно-юридическая газета» обращала внимание, что только с начала 2026 года в Едином государственном реестре судебных решений зафиксировано более 20 тысяч постановлений по ст. 122 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, в частности превышение скорости и другие нарушения в сфере дорожного движения). В то же время около 2,5 тысячи производств были закрыты в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, предусмотренных ст. 38 КУоАП. Еще более 6 тысяч дел были закрыты в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также часть материалов, в частности более 3 тысяч дел, была объединена в одно производство. Еще часть материалов возвращалась судами для доработки и устранения недостатков в протоколах и постановлениях.

Эта практика свидетельствует о том, что значительная часть дел проходит дополнительные процедурные этапы — от возврата материалов до повторного оформления. В результате это нередко влияет на сроки рассмотрения и может приводить к утрате возможности привлечения лица к ответственности из-за их истечения.

В то же время штрафы в сфере нарушения правил дорожного движения в Украине устанавливаются Кодексом Украины об административных правонарушениях и варьируются в зависимости от вида и тяжести нарушения.

В целом административные санкции за нарушение ПДД составляют от 340 грн до 51 000 грн.

Минимальные штрафы применяются за базовые нарушения, в частности техническое состояние транспортного средства или отдельные незначительные нарушения правил дорожного движения. В то же время максимальные санкции предусмотрены, в частности, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повторные правонарушения, которые могут сопровождаться дополнительными ограничениями, в частности лишением права управления транспортными средствами.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность как превентивный инструмент, призванный предотвращать более серьезные последствия. Однако на практике штрафы в размере 340 грн за отдельные нарушения ПДД могут не выполнять достаточной сдерживающей функции.

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