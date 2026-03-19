Україна планує ратифікувати угоду з Австралією про уникнення подвійного оподаткування

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію Конвенції з Австралією щодо уникнення подвійного оподаткування.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію Конвенції між урядами України та Австралії щодо усунення подвійного оподаткування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться про проєкт закону №0370, який передбачає ратифікацію відповідної Конвенції та Протоколу до неї.

Документ встановлює правила розподілу прав оподаткування між Україною та Австралією щодо окремих видів доходів, отриманих резидентами однієї держави з джерел в іншій. Зокрема, обмежується право країни-джерела доходу на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.

Крім того, Конвенцією визначено методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Австралії та проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

