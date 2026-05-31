  1. В Україні

Володимир Зеленський заявив про дефіцит антибалістичних ракет у США – Україна просить ліцензії на Patriot

18:49, 31 травня 2026
Президент України наголосив на необхідності збільшення виробництва ракет і надання ліцензій на їх виготовлення для України.
У Сполучених Штатах недостатньо виробляється антибалістичних ракет, що може спричинити кризові наслідки в різних регіонах світу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет, тоді як обсяги випуску антибалістичних засобів у США залишаються недостатніми для сучасних викликів.

«Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують», – зазначив Президент.

Він зазначив, що нинішні темпи виробництва — 60–65 антибалістичних ракет на місяць — є недостатніми з огляду на поточну безпекову ситуацію.

Президент також наголосив на необхідності розширення виробництва та знову звернувся з проханням надати Україні ліцензії на виготовлення ракет Patriot.

За його словами, Україна має можливості збільшити виробництво таких ракет, що, на його думку, також могло б посилити безпеку інших регіонів, зокрема Близького Сходу та країн, яким Сполучені Штати надають підтримку.

Зеленський додав, що до моменту створення європейської антибалістичної системи Україні й надалі потрібна підтримка США у сфері протиракетної оборони.

