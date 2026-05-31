Податок на прибуток для грального бізнесу – ДПС пояснила, як правильно визначати об’єкт оподаткування

Податкова служба пояснила, як формується база оподаткування податком на прибуток та як заповнюється декларація для платників у сфері азартних ігор.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області надало роз’яснення щодо порядку визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств для організаторів азартних ігор, які отримують дохід виключно від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, а також щодо заповнення рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств для застосування ставки, визначеної п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, що визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, сформованого у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, визначені ПКУ.

Окремо визначено, що об’єктом оподаткування також є дохід організаторів азартних ігор, отриманий від відповідної діяльності, за винятком доходу від залів гральних автоматів, зменшеного на суму виплат гравцям, який оподатковується відповідно до п. 141.5 ст. 141 ПКУ (п.п. 134.1.5 п. 134.1 ст. 134 ПКУ), а також дохід від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (п.п. 134.1.6 п. 134.1 ст. 134 ПКУ).

Відповідно до п.п. 141.5.1 п. 141.5 ст. 141 ПКУ, суб’єкти у сфері організації азартних ігор одночасно зі сплатою податку на прибуток за базовою ставкою, визначеною п. 136.1 ст. 136 ПКУ, сплачують податок на дохід за ставками, встановленими підпунктами 136.4.1 та 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 ПКУ.

Нарахований податок на дохід не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Базова ставка податку на прибуток відповідно до п. 136.1 ст. 136 ПКУ становить 18%.

Під час здійснення діяльності у сфері азартних ігор застосовуються також ставки податку на дохід: 10% — для доходу від залів гральних автоматів (п.п. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 ПКУ) та 18% — для іншого доходу від такої діяльності, зменшеного на суму виплат гравцю (п.п. 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 ПКУ).

Згідно з п. 136.5 ст. 136 ПКУ, податок на дохід, визначений для окремих видів діяльності, є частиною податку на прибуток.

Платники податку на прибуток, у тому числі організатори азартних ігор, визначають об’єкти оподаткування у Податковій декларації, затвердженій наказом Мінфіну № 897 від 20.10.2015.

Фінансовий результат до оподаткування за ставкою 18% відображається у рядку 02 декларації та визначається за даними бухгалтерського обліку з урахуванням податкових різниць. Різниці зазначаються у рядку 03, а об’єкт оподаткування — у рядку 04.

Окремо у декларації відображаються показники доходів від азартних ігор та відповідні податкові нарахування у рядках 11–15, залежно від виду діяльності, а загальна сума податку за звітний період — у рядку 17.

Таким чином, організатори азартних ігор, які здійснюють діяльність на підставі ліцензії та отримують дохід виключно від неї, визначають об’єкт оподаткування за правилами п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ та одночасно з урахуванням п. 141.5 ст. 141 ПКУ і застосуванням положень п.п. 136.4.1, 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 ПКУ. Вони обов’язково заповнюють рядок 02 декларації із зазначенням фінансового результату до оподаткування, сформованого за правилами бухгалтерського обліку.

Також у роз’ясненні зазначено, що питання порядку врахування податку на дохід у бухгалтерському обліку належать до сфери методології бухгалтерського обліку, яка регулюється центральним органом виконавчої влади у сфері фінансової політики відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень про Міністерство фінансів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.