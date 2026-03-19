Украина расширяет экономические связи с ОАЭ: что предусматривает новое соглашение

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве с ОАЭ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» №4802-IX (законопроект №0339)

Соглашение было подписано 17 февраля 2025 году в Абу-Даби.

Ее ратификация будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, рост экспорта, создание новых рабочих мест, трансфер технологий и обмен опытом.

Украинские товаропроизводители могут получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Объединенных Арабских Эмиратов и расширения рынков сбыта своих товаров.

