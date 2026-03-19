  1. Законодавство
  2. / В Україні

Україна розширює економічні зв’язки з ОАЕ: що передбачає нова угода

19:52, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про економічне партнерство з ОАЕ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів» №4802-IX (законопроєкт №0339 )

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Угоду було підписано 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі.

Її ратифікація сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій та обміну досвідом.

Українські товаровиробники зможуть отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Об’єднаних Арабських Еміратів та розширення ринків збуту своїх товарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Україна

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]