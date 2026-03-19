Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Александрии вынес приговор по делу о незаконной переправе лица через государственную границу, признав преступлением создание виртуальной схемы без фактического пересечения. Первая инстанция установила, что обещания, инструкции и получение денег образуют завершенный состав преступления. Это решение свидетельствует о новой практике, где определяющим становится общественная опасность поведения, а не фактический результат.

Судебная арифметика: намерение + деньги = преступление

Александрийский городско-районный суд Кировоградской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело №398/1516/25 по обвинению гражданина, уроженца г. Александрия, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Приговор по этому делу стал ярким примером новой судебной практики, которая формирует жесткий подход к «серым» схемам выезда за границу. Суд фактически поставил знак равенства между реальной переправой и ее имитацией, если она сопровождается четкими инструкциями и получением денег.

Существенным вопросом стало не столько то, что произошло, сколько то, чего не произошло. Фактического пересечения государственной границы не было, реальной логистики переправы также не существовало, а сам обвиняемый настаивал на том, что его действия были лишь попыткой мошенничества. Однако суд пошел принципиально другим путем: даже при отсутствии завершенного результата состав преступления считается полностью доказанным.

Из материалов дела следует, что обвиняемый не просто вел разговоры о возможном выезде. Он системно выстраивал коммуникацию, предлагал варианты маршрутов, озвучивал конкретные суммы, давал инструкции по действиям, создавая у собеседника уверенность в реальности переправы. Более того, он требовал предоплату, объяснял ее необходимость, детализировал порядок действий и даже вводил в коммуникацию других лиц, которые якобы должны были участвовать в данном процессе.

Это позволило суду сформулировать важный вывод: организация незаконной переправы – это не только физическое обеспечение пересечения границы, но и любая деятельность, направленная на создание условий для такого пересечения. Иными словами, сам факт построения схемы уже является уголовно наказуемым, даже если она не была реализована.

Защита пыталась свести ситуацию к мошенничеству, подчеркивая отсутствие реальных возможностей у обвиняемого выполнить обещанное. Аргументация строилась на том, что вся информация была общедоступной, а действия ограничивались введением потерпевшего в заблуждение с целью получения средств. Однако суд отклонил эту позицию, указав, что действия обвиняемого выходили за рамки обычного обмана.

Характерным является то, что суд не требовал доказательства существования реальной группы или налаженного канала переправы. Достаточным оказалось лишь то, что обвиняемый сам создал убедительную модель такого канала. Его инструкции, советы и заверения были расценены как активное содействие незаконному пересечению границы.

Такой подход фактически меняет баланс между объективной и субъективной сторонами преступления. Если ранее существенным было доказательство реальных действий по незаконной переправе через границу, то теперь на первый план выходит намерение, подкрепленное поведением, которое выглядит как организация. Суд прямо сослался на позицию Верховного Суда, которая закрепляет: для наличия состава преступления не является обязательным фактическое пересечение границы.

Это решение также указывает на то, что суды все больше ориентируются не на фактический результат, а на общественную опасность поведения. В условиях военного положения такая логика становится доминирующей, поскольку сама по себе попытка незаконного выезда рассматривается как угроза государственным интересам.

Таким образом, в судебной практике формируется конструкция, опасная для обвиняемых, но удобная для правоохранителей, при которой грань между подготовкой, покушением и завершенным преступлением практически исчезает. Любое лицо, предлагающее услуги выезда, даже не имея реальных ресурсов, рискует получить квалификацию по тяжкой статье, если его действия выглядят достаточно убедительно.

Контролируемая передача денег: провокация или доказательство?

Еще одной важной составляющей этого дела является способ его документирования. Вся история с самого начала развивалась под контролем правоохранительных органов. Лицо, которое обратилось к обвиняемому, сразу сообщило полиции и действовало в рамках конфиденциального сотрудничества. Это означает, что фактически вся схема разворачивалась в условиях оперативного эксперимента.

С одной стороны, это классический пример контроля за совершением преступления. Были зафиксированы телефонные разговоры, переписка, передача средств, проведена аудио- и видеозапись встречи, использованы имитационные денежные средства. Все это создало мощную доказательную базу, которая выглядит безупречно с процессуальной точки зрения. В то же время возникает вопрос о границе допустимого вмешательства государства. Не создала ли сама правоохранительная система ситуацию, в которой преступление стало возможным?

В данном случае без участия заявителя, действовавшего под контролем полиции, события могли бы развиваться совсем иначе или не произойти вовсе. Однако суд не усмотрел в этом проблемы и признал все доказательства надлежащими и допустимыми, указав, что они получены в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства. Фактически было подтверждено, что такая форма документирования является легитимной и может использоваться для доказательства даже сложных составов преступлений.

Особую роль в деле сыграли негласные следственные действия. Именно они позволили воспроизвести полную картину коммуникации между сторонами. Записи разговоров продемонстрировали не только факт получения средств, но и системность действий обвиняемого, его активную роль в формировании плана, настойчивость в достижении результата.

Интересно, что даже использование имитационных денег не повлияло на квалификацию преступления. Суд исходил из того, что обвиняемый считал их реальными, а значит его умысел был направлен на получение именно материальной выгоды. Это еще раз подчеркивает, что определяющим является не объективный результат, а внутренняя направленность действий обвиняемого.

В данном деле прослеживается еще одна важная тенденция: смещение акцента с доказательства преступной деятельности на доказательство готовности к ней. Фактически государство фиксирует момент, когда лицо переходит от разговоров к конкретным действиям, и именно этот момент становится основанием для уголовной ответственности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос строгости наказания. Суд назначил семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями. При этом не было установлено обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. Такой подход свидетельствует об общей тенденции к усилению ответственности за преступления, связанные с попыткой незаконного выезда за границу.

Описанная ситуация основана на превентивном подходе, когда уголовная ответственность наступает не за фактическое незаконное пересечение государственной границы, а за действия, направленные на организацию такой переправы, даже если они существовали лишь в виде убедительной модели или схемы. Для правоприменительной практики это означает существенное расширение пределов уголовного преследования, а для граждан – повышение риска привлечения к ответственности даже за поведение, которое ранее могло квалифицироваться как мошенничество или обычный обман.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.