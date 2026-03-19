Допускается ли двойное возмещение морального вреда за смерть военнослужащего — позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу воинской части по делу о возмещении морального вреда жене и несовершеннолетнему сыну военнослужащего, погибшего во время службы в результате противоправных действий других военнослужащих, учитывая предварительное взыскание такого ущерба с непосредственного виновника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу воинской части как правопреемника ответчика по делу о возмещении морального вреда, причиненного смертью военнослужащего во время прохождения службы. По результатам пересмотра суд пришел к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы и изменении судебных решений в соответствующей части.

Обстоятельства дела № 578/1357/21

Истица, действуя в собственных интересах и в интересах несовершеннолетнего сына, обратилась в суд с требованием о взыскании с воинской части денежной компенсации морального вреда, причиненного смертью ее мужа и отца ребенка. Обосновывая иск, она указывала, что погибший проходил военную службу по контракту в составе воинской части и погиб во время непосредственного участия в антитеррористической операции.

Смерть военнослужащего наступила вследствие причинения ему телесных повреждений, пыток и физического насилия со стороны других военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. В дальнейшем одно лицо было осуждено за совершение соответствующих уголовных правонарушений, другое уголовное производство закрыто в связи со смертью обвиняемого. Приговором суда по уголовному делу частично удовлетворен гражданский иск и взыскано в пользу истицы 200 000 грн морального вреда.

Истица указывала, что смерть близкого человека причинила значительные душевные страдания, а также что ответчик ненадлежащим образом провел служебное расследование, допустил искажение обстоятельств события и длительное время не обеспечил надлежащего оформления документов для установления причинной связи смерти с исполнением обязанностей военной службы, что препятствовало реализации социальных гарантий. Она настаивала, что вред причинен при исполнении служебных обязанностей военнослужащими, а следовательно ответственность должна нести воинская часть как работодатель.

Решения судов

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, иск удовлетворил и взыскал с воинской части в пользу истицы 500 000 грн и в пользу несовершеннолетнего сына 500 000 грн морального вреда.

Суды исходили из того, что лица, совершившие противоправные действия, находились в служебных отношениях с ответчиком и действовали при исполнении служебных обязанностей, что является основанием для возложения гражданско-правовой ответственности на воинскую часть.

Определяя размер возмещения, суды учли характер правонарушения, необратимость последствий, глубину душевных страданий истцов, а также поведение ответчика после события.

В кассационной жалобе ответчик, в частности, указывал на отсутствие правового вывода Верховного Суда относительно применения норм статей 23, 1167, 1172 ГК Украины в подобных правоотношениях и ссылался на то, что законодательством не предусмотрено двойное возмещение морального вреда, которое должно компенсироваться единовременно.

Позиции и выводы Верховного Суда

Согласно части первой статьи 400 ГПК Украины, пересматривая в кассационном порядке судебные решения, суд кассационной инстанции в пределах доводов и требований кассационной жалобы, которые стали основанием для открытия кассационного производства, проверяет правильность применения судом первой или апелляционной инстанции норм материального или процессуального права и не может устанавливать либо считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или отвергнуты им, решать вопрос о достоверности либо недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими.

Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Кассационная жалоба не содержала доводов относительно обжалования судебных решений в части удовлетворения требований несовершеннолетнего сына, в связи с чем в этой части судебные решения не пересматривались.

Установлено, что истица является супругой погибшего военнослужащего, а другой истец — его сыном.

В соответствии с приказом командира воинской части военнослужащий был зачислен в списки личного состава и назначен на соответствующую должность.

Смерть военнослужащего наступила во время непосредственного участия в антитеррористической операции вследствие причинения телесных повреждений другими военнослужащими при исполнении ими служебных обязанностей.

В дальнейшем виновные лица были привлечены к уголовной ответственности, а приговором суда, вступившим в законную силу, с одного из них взыскана в пользу истицы денежная компенсация морального вреда.

Служебное расследование по факту смерти было проведено с нарушениями установленного порядка, вместе с тем установлено, что смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы.

По содержанию статьи 1167 ГК Украины, если моральный вред причинен увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица в связи с причинением вреда работниками при исполнении ими служебных обязанностей, такой моральный вред возмещается независимо от вины лица, его причинившего.

В соответствии с частью второй статьи 1168 ГК Украины моральный вред, причиненный смертью физического лица, возмещается членам его семьи.

Согласно части первой статьи 1172 ГК Украины юридическое или физическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении им служебных обязанностей.

Статьей 23 ГК Украины определено право лица на возмещение морального вреда и критерии определения его размера, в частности с учетом характера правонарушения, глубины страданий и других существенных обстоятельств. Моральный вред возмещается независимо от имущественного вреда и, если иное не установлено законом, возмещается единовременно.

В соответствии со статьей 128 УПК Украины лицо имеет право предъявить гражданский иск в рамках уголовного производства к лицу, которое несет гражданскую ответственность за вред, а согласно статье 129 УПК Украины суд, постановляя обвинительный приговор, решает вопрос об удовлетворении такого иска.

Судом установлено, что истица реализовала это право и заявила гражданский иск в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого с виновного лица в ее пользу уже была взыскана денежная компенсация морального вреда.

Таким образом, решением суда, вступившим в законную силу, в пользу истицы уже взыскано 200 000 грн морального вреда, причиненного смертью ее мужа.

Суды предыдущих инстанций, удовлетворяя иск в данном деле, не учли, что исковые требования фактически направлены на повторное взыскание компенсации за тот же моральный вред, что противоречит положениям законодательства, которое не предусматривает двойного возмещения.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу о необходимости отмены судебных решений в части удовлетворения требований истицы и принятия нового решения об отказе в удовлетворении иска в этой части, оставив без изменений судебные решения в части удовлетворения исковых требований несовершеннолетнего сына, поскольку эта часть не была предметом кассационного обжалования.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.