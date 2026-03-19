Зеленский подписал закон, запускающий второй этап реформы мелиорации: что изменится для агросектора

19:37, 19 марта 2026
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий изменения в управлении мелиоративной инфраструктурой, в частности, разграничение функций, обновление модели работы операторов и возможность привлечения инвестиций.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №4795-IX (законопроект №7577) об усовершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.

Документ фактически является вторым этапом реформы мелиорации в Украине.

Основная задача закона — создание в Украине современной сбалансированной модели функционирования операторов мелиоративных систем как субъектов некоммерческой деятельности с современными инструментами корпоративного управления и финансовой состоятельности, а также четкое разграничение функций: управление водными ресурсами и эксплуатация инфраструктуры.

Реализация закона даст возможность:

  • привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации;
  • сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель;
  • увеличить эффективность и прозрачность управления мелиоративной инфраструктурой, а также привлечь к управлению мелиоративной инфраструктурой потребителей услуг соответствующих мелиоративных систем;
  • сократить потери воды, расходы электроэнергии и негативное воздействие на окружающую среду.

Положения документа будут способствовать устойчивому развитию орошения в Украине, привлечению инвестиций международных партнеров и росту добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

