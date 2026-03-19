  1. Законодавство
  2. / В Україні

Зеленський підписав закон, який запускає другий етап реформи меліорації: що зміниться для агросектору

19:37, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зміни в управлінні меліоративною інфраструктурою, зокрема розмежування функцій, оновлення моделі роботи операторів і можливість залучення інвестицій.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4795-IX (законопроєкт №7577) щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ фактично є другим етапом реформи меліорації в Україні.

Основне завдання закону — створення в Україні сучасної збалансованої моделі функціонування операторів меліоративних систем як суб’єктів некомерційної діяльності з сучасними інструментами корпоративного управління та фінансової спроможності, а також чітке розмежування функцій: управління водними ресурсами та експлуатація інфраструктури.

Реалізація закону дасть можливість:

  • залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації;
  • скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель;
  • збільшити ефективність та прозорість управління меліоративною інфраструктурою, а також залучити до управління меліоративною інфраструктурою споживачів послуг відповідних меліоративних систем;
  • скоротити втрати води, витрати електроенергії та негативний вплив на навколишнє середовище.

Положення документа сприятимуть сталому розвитку зрошення в Україні, залученню інвестицій міжнародних партнерів та зростанню доданої вартості в сільському господарстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Україна Володимир Зеленський

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]