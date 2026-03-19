Зеленський підписав закон, який запускає другий етап реформи меліорації: що зміниться для агросектору
Президент Володимир Зеленський підписав закон №4795-IX (законопроєкт №7577) щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності.
Документ фактично є другим етапом реформи меліорації в Україні.
Основне завдання закону — створення в Україні сучасної збалансованої моделі функціонування операторів меліоративних систем як суб’єктів некомерційної діяльності з сучасними інструментами корпоративного управління та фінансової спроможності, а також чітке розмежування функцій: управління водними ресурсами та експлуатація інфраструктури.
Реалізація закону дасть можливість:
- залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації;
- скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель;
- збільшити ефективність та прозорість управління меліоративною інфраструктурою, а також залучити до управління меліоративною інфраструктурою споживачів послуг відповідних меліоративних систем;
- скоротити втрати води, витрати електроенергії та негативний вплив на навколишнє середовище.
Положення документа сприятимуть сталому розвитку зрошення в Україні, залученню інвестицій міжнародних партнерів та зростанню доданої вартості в сільському господарстві.
