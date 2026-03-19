В Украине модернизируют научную инфраструктуру и усиливают поддержку молодых ученых

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4794-IX (законопроект №10218), направленный на развитие исследовательской инфраструктуры и усиление поддержки молодых ученых.

Документ предусматривает обновление правил функционирования научной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза. Речь идет о формировании современной системы управления научным оборудованием, повышении эффективности его использования и расширении доступа к нему для научного сообщества.

Как указали в Раде, закон отменяет норму, позволяющую академиям наук не проводить выборы руководителей. Соответствующие выборы будут проходить во всех научных учреждениях без исключения.

Кроме того, Закон предусматривает:

адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС в части деятельности субъектов исследовательской инфраструктуры;

выделение объектов исследовательской инфраструктуры страны;

обновление норм по способам объединения лабораторий и научных центров - чтобы средства на исследования и разработки использовались оптимально.

Закон также предусматривает поддержку молодых ученых:

уточняется статус и полномочия Советов молодых ученых;

расширяются направления грантовой поддержки молодых ученых Национальным фондом исследований Украины;

закрепляется понятие "постдокторант", создающее дополнительный механизм поддержки молодых ученых.

