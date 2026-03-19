В Україні модернізують наукову інфраструктуру та посилюють підтримку молодих учених

Володимир Зеленський підписав закон, який реформує дослідницьку інфраструктуру України, наближає її до стандартів ЄС і розширює підтримку молодих учених.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4794-IX (законопроєкт №10218), спрямований на розвиток дослідницької інфраструктури та посилення підтримки молодих учених.

Документ передбачає оновлення правил функціонування наукової інфраструктури відповідно до стандартів Європейського Союзу. Йдеться про формування сучасної системи управління науковим обладнанням, підвищення ефективності його використання та розширення доступу до нього для наукової спільноти.

Як вказали у Раді, закон скасовує норму, яка дозволяла академіям наук не проводити вибори керівників. Відповідні вибори відбуватимуться у всіх наукових установах без винятку.

Крім того, Закон передбачає:

адаптацію українського законодавства до норм ЄС у частині діяльності суб’єктів дослідницької інфраструктури;

виокремлення об’єктів дослідницької інфраструктури країни;

оновлення норм щодо способів об’єднання лабораторій і наукових центрів, - щоб кошти на дослідження й розробки використовувалися оптимально.

Закон також передбачає підтримку молодих учених:

уточнюється статус і повноваження Рад молодих учених;

розширюються напрями грантової підтримки молодих учених Національним фондом досліджень України;

закріплюється поняття «постдокторант», що створює додатковий механізм підтримки молодих науковців.

