Кабмин одобрил законопроект об устранении двойного налогообложения с Австралией

20:02, 19 марта 2026
Законопроект предусматривает ограничение ставок налогов на дивиденды, проценты и роялти и будет способствовать привлечению инвестиций.
Фото: mof.gov.ua
Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Австралии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и уклонения от налогообложения и Протокола к ней». В то же время правительство одобрило проект распоряжения о представлении документа на ратификацию Верховной Радой Украины. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Конвенция определяет правила распределения прав налогообложения между Украиной и Австралией в отношении доходов, полученных резидентами одного государства из источников в другом. Она также устанавливает ограничения ставок налогообложения: дивиденды — 5% (при владении не менее 10% капитала компании), проценты — 5% для финансовых учреждений и 10% в других случаях, роялти — 10%.

Документ предусматривает механизмы устранения двойного налогообложения, обмен налоговой информацией между компетентными органами обоих государств и процедуру взаимного согласования для урегулирования возможных налоговых споров.

После принятия законопроекта Верховной Радой и завершения необходимых внутригосударственных процедур обеими сторонами, а также обмена официальными уведомлениями, Конвенция и Протокол к ней вступят в силу.

Ожидается, что реализация Конвенции будет способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению прозрачности налоговых отношений и активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Австралией.

Кабинет Министров Украины Украина налоги Австралия

