  1. В Україні

Кабмін схвалив законопроєкт про усунення подвійного оподаткування з Австралією

20:02, 19 березня 2026
Проєкт закону передбачає обмеження ставок податків на дивіденди, проценти та роялті та сприятиме залученню інвестицій.
Кабмін схвалив законопроєкт про усунення подвійного оподаткування з Австралією
Фото: mof.gov.ua
Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Закону «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї». Водночас уряд схвалив проєкт розпорядження про подання документа на ратифікацію Верховною Радою України. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Конвенція визначає правила розподілу прав оподаткування між Україною та Австралією щодо доходів, отриманих резидентами однієї держави з джерел в іншій. Вона також встановлює обмеження ставок оподаткування: дивіденди — 5% (за умови володіння не менше ніж 10% капіталу компанії), проценти — 5% для фінансових установ і 10% в інших випадках, роялті — 10%.

Документ передбачає механізми усунення подвійного оподаткування, обмін податковою інформацією між компетентними органами обох держав та процедуру взаємного узгодження для врегулювання можливих податкових спорів.

Після ухвалення законопроєкту Верховною Радою та завершення необхідних внутрішньодержавних процедур обома сторонами, а також обміну офіційними повідомленнями, Конвенція та Протокол до неї наберуть чинності.

Очікується, що реалізація Конвенції сприятиме покращенню інвестиційного клімату, підвищенню прозорості податкових відносин і активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та Австралією.

Кабінет Міністрів України Україна податки Австралія

