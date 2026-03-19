Нарушения ПДД, дело о контрабанде и BMW по стоимости билетов в США: детали собеседований претендентов в ВАКС

Семнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Следующий этап отбора кандидатов на должности в ВАКС с каждым днем все ближе. Еще два собеседования — и кандидаты, получившие поддержку от большинства совместного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов, будут включены в рейтинг учасников конкурса.

13 марта 2026 года проверку соответствия критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», проходили три кандидата: Кинах Яна Валерьевна, Байда Антон Александрович и Токарская Ирина Степановна. Нестеренко Станислав Васильевич, собеседование с которым также должно было проходить 13 марта, по решению ВККС прекратил участие в конкурсе. Анализируем подробнее собеседования претендентов на кресло судьи антикоррупционного суда.

Кинах Яна Валерьевна

Адвокат, медиатор, управляющий партнер адвокатского объединения. Специализируется на уголовном праве более 16 лет. Начала карьеру в 2011 году, работая помощником юриста и юрисконсультом в АФ «Столичный адвокат». Одновременно по совместительству оказывала юридическую поддержку Житомирскому филиалу Концерна РРТ. Возглавляла отдел работы с клиентами в Региональном центре по предоставлению БВПП в Волынской области. Занимала должность директора юридического департамента в ООО ЮК «Челис». Получив свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в 2016 году, в течение пяти лет практиковала как самозанятое лицо. С января 2022 года работает как управляющий партнер адвокатского объединения.

Отвечая на вопросы о мотивации и смене карьерного курса, кандидат отметила, что работа в ВАКС является последовательным продолжением ее 15-летнего опыта в юриспруденции. Она подчеркнула важность сочетания навыков адвоката и медиатора для совершенствования судебной системы в соответствии с европейскими нормами.

После обсуждения мотивации международные эксперты перешли к анализу 18 нарушений правил дорожного движения, зафиксированных за последние два года. Кандидат признала вину, однако заметила, что часть нарушений была зафиксирована камерами автоматической фиксации на автомобилях, которыми пользовался ее бывший муж. Превышение скорости она объяснила частыми разъездами между областями и спешкой из-за воздушных тревог.

Также комиссия обратила внимание на несоответствие официальных доходов и рост активов в декларациях за 2023–2024 годы. Кандидат не отразила право собственности на авто Audi Q5 в декларации за 2023 год, объяснив это ошибкой: она считала, что поскольку авто было продано в ноябре того же года, указывать его не нужно. Источником средств на приобретение авто в 2021 году назвала личные накопления, доход от грантовой деятельности общественной организации и помощь родителей.

Кроме того, эксперты заметили, что в 2024 году наличные сбережения кандидата выросли с $40 тыс. до $60 тыс., несмотря на то, что ее официальный доход за этот год составил лишь $8 639. Основным источником пополнения, по словам адвоката, стали средства покойного отца. Эти средства не оформлялись как официальное наследство через нотариуса, а были распределены матерью из семейных сбережений. Отец был пенсионером МВД, получал высокую пенсию и заработную плату до 2021 года, а также выиграл суды по перерасчету пенсии.

Международных экспертов заинтересовало судебное дело 2019 года, где бывший муж кандидата как потерпевший фактически признался в причастности к контрабанде табака в ЕС. Адвокат заявила, что не знала о противоправной деятельности мужа на тот момент и не получала от нее никакого дохода. Вопрос об осведомленности об этом бизнесе она просила рассмотреть в закрытом режиме, ссылаясь на медицинскую тайну и безопасность детей.

Кандидату также напомнили о скандале в волынских СМИ относительно подделки документов по делу о передаче 200 земельных участков, где она выступала адвокатом. Претендент заявила, что информация была освещена медиа однобоко. Она подтвердила, что КДКА отказала в открытии дисциплинарного дела против нее, а Комиссия по журналистской этике признала действия СМИ некорректными. Кроме того, она выиграла ряд исков о защите деловой репутации против этого издания.

Байда Антон Александрович

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права НЮУ имени Ярослава Мудрого. Имеет адвокатское свидетельство с 2021 года.

Кандидат с 20-летним научно-педагогическим стажем убежден, что его опыт в толковании норм уголовного права является достаточным для ВАКС. На вопрос международных экспертов, как человек без опыта написания судебных решений и с минимальной адвокатской практикой сможет рассматривать сложнейшие коррупционные кейсы страны, кандидат ответил, что написание решений — это вопрос краткосрочного опыта, тогда как глубокое понимание духа закона является первоочередным.

Эксперты поинтересовались, почему кандидат, имея свидетельство адвоката с 2021 года, провел лишь около 8 адвокатских дел, причем все они были бесплатными. По словам кандидата, помощь была преимущественно знакомым и военным в первые месяцы вторжения, а для него это была проверка собственных теоретических знаний на практике, а не бизнес.

Затем эксперты перешли к вопросам об имуществе и семье. Кандидат не указал полный доход своей матери в 2022 году, заявив, что не имел морального права спрашивать пожилую женщину, сколько денег она вывезла из оккупации. В декларации за 2022 год кандидат не упомянул женщину, с которой сожительствовал с 2019 года. Объяснил это отсутствием системного характера отношений на момент подачи декларации и технической ошибкой.

Отдельное внимание уделили и автомобилю BMW, которым кандидат пользовался в 2020 и 2022 годах. В 2022 году кандидат выкупил авто у знакомого за $4 000, что ниже рыночной стоимости, чтобы тот мог срочно купить билеты в США. Через несколько дней после приобретения кандидата остановила полиция. Выяснилось, что техпаспорт не соответствует самому авто. Было открыто уголовное производство. Кандидат утверждает, что стал жертвой мошенничества, хотя ранее это же авто уже проверяла полиция во время ДТП в 2020 году. В итоге кандидат нашел продавца, вернул машину и забрал деньги.

Кандидат также объяснял происхождение BMW X5, который его мать приобрела в 2024 году. Он утверждает, что средства принадлежали матери — это сбережения от продажи квартир в Бердянске и Харькове еще в 2007 году. Также он подтвердил, что в 2017 году подарил маме собственную квартиру, чтобы избежать проблем во время сложного развода с женой.

Отдельно во время собеседования был поднят вопрос административных правонарушений. Согласно данным реестра транспортных средств и информации, предоставленной самим кандидатом, в отношении него составлено 14 протоколов по статье 122 КУоАП (нарушение правил дорожного движения), из которых значительная часть — в 2025 году. Члены комиссии обратились к кандидату с просьбой предоставить объяснения обстоятельств совершения этих правонарушений. Кандидат аргументировал это постоянным стрессом и необходимостью быстро перевозить больную мать на лечение в Киев и Львов.

Токарская Ирина Степановна

Судья Маневичского райсуда Волынской области. В 2002 году начала работу секретарем судебного заседания в Апелляционном суде Волынской области. В 2008 году была назначена судьей Маневичского районного суда Волынской области, где с 2013 года работает бессрочно.

Отвечая на вопросы о квалификации, кандидат отметила, что за 17 лет судейской карьеры она неоднократно рассматривала уголовные и административные дела, связанные с коррупцией. Работа в суде научила ее эффективно реагировать на злоупотребления участников процесса и вести заседания с соблюдением высочайших стандартов этики.

Члены Общественного совета международных экспертов обратили внимание, что в декларациях за 2013–2015 годы кандидат не указала ни одного права собственности или пользования недвижимостью. Судья объяснила, что семья проживала в арендованной квартире в старом доме на основании устных договоренностей. Если в 2012 году они платили 4200 грн в месяц, то позже денежные отношения переросли в дружеские. По словам судьи, она помогала хозяйке квартиры вещами, а именно одеждой и обувью своей дочери, а также за свой счет проводила текущие ремонты: меняла замок в дверях, балкон и купила новый бойлер. Именно поэтому она считала, что фиксированной суммы аренды не было, а значит, и декларировать было нечего.

Также вопросы вызвали и три автомобиля, стоимость которых кандидат не указывала в декларациях. В 2008 году отец приобрел авто, чтобы дочь могла чаще приезжать из отдаленного района домой. Кандидат назвала покупку неудачной из-за постоянных ремонтов, а стоимость не указала, так как отец не хотел ее расстраивать суммой. В 2013 году был приобретен автомобиль Honda Jazz на общие сбережения с мужем, но покупкой занимался муж. На вопрос, почему судья не узнала точную цену, кандидат ответила, что должна была бы быть настойчивее как судья, но семейные отношения ее сдерживали от категоричных вопросов. Ситуация с BMW из Литвы стала причиной конфликтов в семье. Кандидат признала, что долгое время не понимала правового статуса авто на иностранной регистрации и не могла получить от мужа четкого ответа о цене.

Кандидат сообщила, что в 2022 году ее бывший муж погиб на войне. Несмотря на то, что на тот момент они уже были в разводе, пара сохраняла дружеские отношения ради детей. По словам судьи, BMW сейчас находится у родственников погибшего в Луцке, и она не видела машину с момента трагедии.

Международных экспертов заинтересовала покупка квартиры дочерью кандидата в 2024 году за $42 000, что дешевле рыночной цены в объявлении. Кандидат объяснила, что это деньги, полученные дочерью после гибели ее отца на фронте. Судья сообщила, что ей было морально тяжело держать эти средства наличными, поэтому она решила инвестировать их в жилье для ребенка. Более низкая цена обусловлена отсутствием комиссии риелтора и необходимостью полного демонтажа некачественного ремонта, в частности ванной комнаты.

Также вопросы экспертов касались практики закрытия дел по ст. 130 КУоАП из-за истечения сроков. Кандидат признала, что часто закрывала дела в отношении военнослужащих, считая, что штраф после потери побратимов является чрезмерным давлением. В 2025 году судья сменила практику под влиянием новых разъяснений Верховного Суда.

