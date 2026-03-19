В Украине вводятся новые правила управления рисками затоплений: что известно

19:14, 19 марта 2026
Владимир Зеленский подписал закон об управлении рисками затоплений и участии в механизме гражданской защиты ЕС.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №4790-IX (законопроект №13418) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по управлению рисками затопления и обеспечению участия Украины в Механизме гражданской защиты Союза».

Задачами закона являются:

  • обеспечение эффективного участия Украины в рамках Механизма гражданской защиты Союза, в частности, путем определения полномочий национального координатора;создание правовых основ для управления рисками затопления, включая разработку карт угроз и рисков и планов управления ими;
  • четкое разграничение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области управления рисками затопления;
  • гармонизация законодательства Украины и соответствующими актами Европейского Союза.

Закон также предусматривает нормы, касающиеся размера и порядка выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты в период действия военного положения, а также порядка выплат по личному распоряжению в случае установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, захвата в заручники.

Закон Украины был принят по представлению Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

