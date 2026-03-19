В Україні запроваджують нові правила управління ризиками затоплень: що відомо

19:14, 19 березня 2026
Володимир Зеленський підписав закон про управління ризиками затоплень та участь у механізмі цивільного захисту ЄС.
Президент Володимир Зеленський підписав закон №4790-IX (законопроєкт №13418) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо управління ризиками затоплення та забезпечення участі України у Механізмі цивільного захисту Союзу».

Завданнями закону є:

  • забезпечення ефективної участі України в рамках Механізму цивільного захисту Союзу, зокрема шляхом визначення повноважень національного координатора;
  • створення правових засад для управління ризиками затоплення, включаючи розроблення карт загроз і ризиків та планів управління ними;
  • чітке розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері управління ризиками затоплення;
  • гармонізація законодавства України з відповідними актами Європейського Союзу.

Закон також передбачає норми, що стосуються розміру та порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту в період дії воєнного стану, а також порядку виплат за особистим розпорядженням у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, захоплення в заручники або зникнення безвісти за особливих обставин.

Закон України було прийнято за поданням Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

