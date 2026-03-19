Судья Валентин Гаращенко избран председателем Черкасского окружного админсуда

На собрании судей Валентина Гаращенко избрали председателем Черкасского окружного административного суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасском окружном административном суде состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщили в суде.

Собрание судей путем тайного голосования избрало председателя Черкасского окружного административного суда судью Валентина Гаращенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.