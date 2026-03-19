Суддю Валентина Гаращенка обрано головою Черкаського окружного адмінсуду

На зборах суддів Валентина Гаращенка обрали головою Черкаського окружного адміністративного суду.

У Черкаському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомили у суді.

Збори суддів шляхом таємного голосування обрали голову Черкаського окружного адміністративного суду суддю Валентина Гаращенка.

