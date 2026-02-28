Украина ввела санкции против российских почтовых сервисов, работающих на оккупированных территориях

Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные украинские территории.

В санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и обратно. В сущности, осуществляют логистическую поддержку русской армии.

Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру «Укрпочты». Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Под санкциями и почтовые операторы, в обход санкций образовавшие каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

