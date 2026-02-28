  1. В Україні

Україна запровадила санкції проти російських поштових сервісів, що працюють на окупованих територіях

10:10, 28 лютого 2026
Володимир Зеленський підписав указ щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані українські території. 

До санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. По суті, здійснюють логістичну підтримку російської армії.

Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти». Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

рф санкції указ Володимир Зеленський

