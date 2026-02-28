У Києві викрили чоловіка, який під чужим ім’ям допоміг привласнити 20 млн грн агропідприємства

Підозрюваний використав підроблений паспорт директора, щоб відкрити фіктивний рахунок і переказати кошти за продаж сої.

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який допоміг заволодіти майже 20 млн грн одного з аграрних підприємств, видаючи себе за його директора. Про це повідомляє міська прокуратура.

Так, повідомлено про підозру 32-річному мешканцю Дніпропетровської області, що сприяв заволодінню грошима одного з аграрних підприємств, підробивши документи його керівника (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

Встановлено, що товариство уклало з іншим підприємством договір про продаж сої. Згідно з умовами договору, оплата за неї мала надійти на рахунок продавця.

Однак коштами за продаж сої вирішили заволодіти інші особи, які для цього підробили паспорт директора аграрного підприємства, що продавало сою, та надалі відкрили інший рахунок в банку.

Внаслідок цього на фіктивний рахунок перерахували майже 20 млн гривень, які потім організатори схеми перерахували на рахунки інших юридичних осіб.

Чоловіку, який видавав себе за директора аграрного підприємства, використовуючи його підроблений паспорт зі своїм фото для відкриття рахунку, повідомлено про підозру. Також арештовано 3,5 млн гривень, якими організатори шахрайства не встигли скористатися.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

