Петиція про підвищення проїзду в метро Києва до 24 грн не набрала голосів

Ініціатива щодо змін у Київському метрополітені зібрала менше тисячі підписів із 6 тисяч необхідних.

Петиція на сайті Київська міська рада із закликом прибрати рекламу в столичному метро та підвищити вартість проїзду до 24 гривень не набрала необхідної кількості голосів для розгляду. Згідно з платформою електронних петицій Київради, ініціативу зареєстрували 29 грудня 2025 року. Станом на 27 лютого вона отримала 617 підписів із 6 тисяч необхідних.

У тексті звернення зазначалося, що нинішній тариф у 8 гривень не покриває базових витрат на електроенергію та заробітні плати, що призводить до багатомільярдних збитків, які щороку компенсуються з бюджету. Водночас, за словами автора, станції перевантажені рекламою, яка псує архітектурний вигляд метро та приносить місту близько 150 млн грн на рік, що є незначною часткою від потреб підземки.

Автор петиції пропонував повністю прибрати рекламу з метрополітену, встановити тариф на рівні 24 гривень та створити цільовий фонд розвитку.

У зверненні також зазначалося, що місто має обрати між «дешевим, але деградуючим транспортом із хаотичною рекламою» та «сучасним, чистим і безпечним метро». Підвищення вартості проїзду до 24 гривень автор назвав інвестицією у розвиток підземки, будівництво нових станцій та комфортні поїздки без надмірної реклами.

