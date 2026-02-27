Олександр Усик проведе бій із чемпіоном світу з кікбоксингу Ріко Верхувеном — відома дата поєдинку

Поєдинок за титул WBC у надважкій вазі відбудеться 23 травня в Гізі — український чемпіон вийде в ринг проти багаторічного лідера світового кікбоксингу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик навесні вийде в ринг проти титулованого нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок заплановано на 23 травня. Ареною бою стане Гіза в Єгипті. На кону — титул WBC у надважкій вазі, яким нині володіє український боксер.

Для 36-річного Верхувена це стане гучним викликом у професійному боксі. Нідерландець із 2014 року утримує лідерські позиції у світових рейтингах кікбоксерів надважкої ваги. Окрім виступів у кікбоксингу, він має досвід одного бою в профі-боксі та одного поєдинку за правилами ММА.

Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року — тоді він нокаутував британця Даніеля Дюбуа та втретє у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу. Раніше українець зібрав усі чемпіонські пояси у крузервейті (до 90,7 кг), а згодом двічі повторив це досягнення у хевівейті.

У професійному доробку 39-річного Усика — 24 перемоги в 24 боях, із них 15 — дострокові.

