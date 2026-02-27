  1. В Україні

У Львові змінюють принцип роботи поліклінік: консультації — за 24 години

22:00, 27 лютого 2026
У Львові з березня змінюють правила роботи поліклінік: консультації — протягом 24 годин, лабораторні обстеження — без двотижневого очікування, а прийом пацієнтів — навіть у вихідні.
Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував нові правила роботи міських поліклінік, які мають скоротити час очікування на медичну допомогу. За його словами, пацієнти не повинні тижнями чекати на прийом лікаря, тому з березня у місті впроваджують чіткі стандарти надання безоплатних послуг.

Відповідно правил:

  • якщо мешканець звертається по амбулаторну допомогу, консультація має відбутися протягом 24 годин;
  • якщо у сімейного лікаря немає вільного часу, прийом забезпечить черговий лікар;
  • консультація вузького спеціаліста буде безоплатною за наявності електронного скерування від сімейного або чергового лікаря;
  • лабораторні обстеження проводитимуть упродовж 24 годин, а не за два тижні, як це траплялося раніше;
  • поліклініки працюватимуть без вихідних: у будні — з 08:00 до 20:00, у суботу — з 09:00 до 15:00, у неділю — з 09:00 до 14:00.

«Хвороба не питає, який сьогодні день», - кажуть у мерії.

Окрім цього, у місті запускають окрему медичну лінію за номером 1580. Туди можна буде повідомити про відмову в прийомі або затягування з наданням допомоги.

Паралельно міська влада готує програму фінансової підтримки лікарів та медичних працівників із великим навантаженням. У мерії наголошують: вимагати швидкості та якості можна лише тоді, коли система має достатній ресурс.

У міськраді підкреслюють, що мета змін — зробити медицину не формально безоплатною, а реально доступною для пацієнтів.

