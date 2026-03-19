  1. В Україні

Коли в Одесі запустять трамваї та тролейбуси: назвали орієнтовну дату

21:14, 19 березня 2026
В Одесі готуються відновити роботу електротранспорту після тривалої перерви через проблеми зі світлом.
фото з відкритих джерел
Як відомо, з грудня в Одесі зупинено роботу трамваїв і тролейбусів через пошкодження енергосистеми внаслідок російських ударів.

Стало відомо, що запустити міський електротранспорт в Одесі планують вже 1 квітня. Про це пише місцеве видання «Думська». 

Попередньо на лінії планують випустити обмежену кількість рухомого складу — по 3–4 одиниці на кожному маршруті. Не виключено, що ближче до дати запуску перелік маршрутів розширять.

«Робочий варіант, до якого ми готуємося, — це 1 квітня. Звісно, запуск буде не в повному обсязі, але з чогось треба починати. Наразі опрацьовується запуск трамвайних маршрутів №5, №15 і №28, а також тролейбусних №3, №8, №9 і №12. Це попередній варіант — можливо, додадуться й інші маршрути. Також ідеться про скорочені маршрути», — пише видання. 

У міськраді заявляють, що запуск трамваїв і тролейбусів не пов’язаний із завершенням опалювального сезону.

Відновлення електротранспорту залежить від зниження навантаження на енергосистему та ремонту пошкоджених підстанцій, адже без достатньої потужності й відновленої інфраструктури повноцінний запуск неможливий.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Одеській області ситуація з електропостачанням залишається найскладнішою в Україні. 

Одеса енергетика електроенергія обстріл транспорт

