Когда в Одессе запустят трамваи и троллейбусы: назвали ориентировочную дату
Как известно, с декабря в Одессе остановлена работа трамваев и троллейбусов из-за повреждений энергосистемы в результате российских ударов.
Стало известно, что запустить городской электротранспорт в Одессе планируется уже 1 апреля. Об этом пишет местное издание «Думская».
Предварительно на линии планируется выпустить ограниченное количество подвижного состава — по 3–4 единицы на каждом маршруте. Не исключено, что ближе к дате запуска перечень маршрутов будет расширен.
«Рабочий вариант, к которому мы готовимся, – это 1 апреля. Конечно, запуск будет не в полном объеме, но с чего надо начинать. В настоящее время прорабатывается запуск трамвайных маршрутов №5, №15 и №28, а также троллейбусных №3, №8, №9 и №12. Это предварительный вариант – возможно, добавятся и другие маршруты. Также речь идет о сокращенных маршрутах», - пишет издание.
В горсовете заявляют, что запуск трамваев и троллейбусов не связан с завершением отопительного сезона.
Восстановление электротранспорта зависит от понижения нагрузки на энергосистему и ремонта поврежденных подстанций, ведь без достаточной мощности и восстановленной инфраструктуры полноценный запуск невозможен.
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Одесской области ситуация с электроснабжением остается самой сложной в Украине.
